I ricercatori creano quasicristalli atomicamente sottili con Twistronics

I ricercatori del MIT hanno sviluppato un metodo semplice e flessibile per creare versioni atomicamente sottili di quasicristalli attraverso una tecnica chiamata twistronics, che prevede la rotazione di strati di materiali con una leggera angolazione per creare un superreticolo moiré. I quasicristalli sono una classe enigmatica di materiali che mostrano modelli insoliti e intricati, combinando proprietà sia dei cristalli che dei materiali amorfi. Tuttavia, le loro proprietà elettroniche non sono ancora ben comprese a causa della difficoltà di crearle.

I ricercatori hanno sovrapposto tre fogli di grafene uno sopra l’altro, con due fogli attorcigliati ad angoli diversi. Questa configurazione ha portato inaspettatamente alla formazione di un quasicristallo. I ricercatori ritengono che questa scoperta apra nuove possibilità per lo studio e la comprensione dei quasicristalli, nonché per l'esplorazione delle loro potenziali applicazioni.

I quasicristalli hanno proprietà elettroniche uniche che potrebbero essere sfruttate per varie applicazioni, inclusa la superconduttività. La superconduttività consente il trasporto efficiente degli elettroni attraverso un materiale senza alcuna resistenza, il che potrebbe rivoluzionare i dispositivi elettronici. La capacità di regolare le proprietà dei quasicristalli atomicamente sottili attraverso la twistronica fornisce una piattaforma per ulteriori esplorazioni e indagini su questi materiali.

Il campo della twistronica ha già prodotto progressi significativi, tra cui la creazione di utili dispositivi elettronici dal grafene a doppio strato ritorto con angolo magico e l’introduzione della ferroelettricità nei semiconduttori. I ricercatori sperano che il loro lavoro sui quasicristalli atomicamente sottili contribuirà a una migliore comprensione di questa classe di materiali meno studiata e aprirà nuove strade per la ricerca e lo sviluppo.

Per comprendere meglio la formazione dei quasicristalli, i ricercatori hanno chiesto consiglio al professor Ron Lifshitz dell'Università di Tel Aviv, un esperto del settore. Con l'assistenza di Lifshitz, il team ha acquisito conoscenze sulle proprietà uniche dei quasicristalli e sul loro significato nello studio della scienza dei materiali.

Questa ricerca non solo fornisce una nuova piattaforma per lo studio dei quasicristalli, ma evidenzia anche le connessioni inaspettate tra la twistronica e altri campi della fisica e della chimica. La combinazione di twistronica e quasicristalli apre entusiasmanti possibilità per la scoperta di nuovi fenomeni e proprietà nella scienza dei materiali, aprendo la strada a futuri progressi nei dispositivi elettronici e in altre applicazioni.

Fonte:

– Notizie del MIT: https://news.mit.edu/2023/twistronics-atomically-thin-quasicrystals-1108