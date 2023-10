Scoperti nuovi materiali atomicamente sottili con proprietà uniche

By

Scienziati del MIT e colleghi hanno fatto un passo avanti nel campo dei quasicristalli scoprendo un metodo semplice e flessibile per creare nuovi materiali atomicamente sottili con proprietà uniche. La ricerca, pubblicata su Nature, non solo fa avanzare la nostra comprensione dei quasicristalli, ma apre anche possibilità per esplorare fenomeni esotici che potrebbero portare a importanti applicazioni e progressi nella fisica.

I quasicristalli sono una classe di materiali che hanno lasciato perplessi i ricercatori sin dalla loro scoperta negli anni ’1980. Presentano modelli che non sono né completamente cristallini né amorfi, il che li rende difficili da studiare. Tuttavia, possiedono proprietà interessanti che potrebbero avere implicazioni significative in vari campi, in particolare nello sviluppo di dispositivi elettronici più efficienti attraverso una comprensione più approfondita della superconduttività.

La ricerca combina i campi dei quasicristalli e del twistronics, che prevede la stratificazione di materiali atomicamente sottili con una leggera angolazione per creare un superreticolo moiré. Manipolando il numero di elettroni aggiunti al sistema, i ricercatori possono personalizzare il comportamento del materiale e sbloccare fenomeni interessanti. Twistronics ha attirato l'attenzione negli ultimi anni per il suo potenziale nella creazione di nuovi materiali quantistici atomicamente sottili.

Nei loro esperimenti, gli scienziati hanno sovrapposto tre fogli di grafene uno sopra l’altro, con due fogli attorcigliati ad angoli diversi. Sorprendentemente, questa disposizione ha portato alla formazione di un quasicristallo. I quasicristalli sono noti per i loro modelli insoliti che si trovano tra cristalli regolari e materiali amorfi. La scoperta di un quasicristallo creato con un metodo relativamente semplice fornisce una nuova piattaforma per studiare questi materiali e le loro proprietà elettroniche.

Per ottenere una comprensione più profonda del quasicristallo, i ricercatori hanno collaborato con il professor Ron Lifshitz dell'Università di Tel Aviv, un esperto di quasicristalli. Con la guida di Lifshitz, il team è stato in grado di mettere a punto il quasicristallo moiré per mostrare superconduttività e prove di rottura della simmetria, indicando forti interazioni elettroniche.

Anche se ci sono ancora molti misteri che circondano questi nuovi materiali atomicamente sottili, la scoperta ha aperto interessanti possibilità per ulteriori ricerche ed esplorazioni delle loro proprietà uniche. La capacità di creare e manipolare i quasicristalli in modo controllato potrebbe aprire la strada allo sviluppo di dispositivi elettronici avanzati e a nuove frontiere nella fisica.

Fonte:

– Articolo sulla natura: [link]

– Notizie del MIT: [collegamento]