Caso di studio: la mancanza di comunicazione e monitoraggio porta alla morte del paziente

In un caso recente, un medico è stato ritenuto responsabile di non aver ottenuto informazioni complete da un paziente e di non averlo monitorato adeguatamente, provocandone la morte. Il paziente, il signor P, si è presentato al pronto soccorso con forti dolori ma non ha potuto farsi accompagnare dalla moglie a causa dei protocolli COVID-19. Il medico curante, il dottor D, gli diagnosticò rapidamente una pancreatite e gli prescrisse l'idromorfone per il dolore. Tuttavia, il dottor D non ha ordinato il monitoraggio per il signor P, nonostante la sua storia di apnea ostruttiva notturna.

Nel corso di 28 ore, il signor P ha ricevuto un totale di 27 milligrammi di idromorfone. Il giorno successivo, è stato trovato privo di sensi nel suo letto ed è andato in arresto cardiaco. Sebbene sia stato rianimato, ha subito danni cerebrali irreversibili e gli è stato tolto il supporto vitale. La vedova del signor P ha intentato una causa contro il dottor D, sostenendo che questi non aveva raccolto un'anamnesi medica adeguata e aveva trascurato di sottoporre il marito ai monitor.

Durante il processo, esperti medici hanno testimoniato che il medico non aveva rispettato lo standard di cura non ordinando il monitoraggio per un paziente che assumeva oppioidi. Hanno anche criticato l'insufficiente anamnesi medica raccolta dal dottor D, affermando che se avesse saputo dell'apnea notturna del paziente, avrebbe potuto prendere decisioni diverse riguardo alla gestione del dolore. Dopo cinque giorni di processo, la giuria ha ritenuto responsabile il dottor D e ha assegnato alla famiglia oltre 20 milioni di dollari di danni.

Questo caso serve a ricordare l’importanza di una comunicazione efficace tra pazienti e operatori sanitari. Il medico avrebbe dovuto chiedere specificamente informazioni sui problemi respiratori, inclusa l’apnea notturna, quando prescriveva un farmaco noto per il suo potenziale di causare depressione respiratoria. Inoltre, avrebbe dovuto essere implementato un monitoraggio adeguato per identificare tempestivamente eventuali reazioni avverse.

Non è chiaro se la pandemia in corso abbia avuto qualche influenza su questo caso, poiché non se ne è parlato durante il processo. Fattori come il monitoraggio della carenza di attrezzature o problemi di personale potrebbero aver influito sulla qualità dell’assistenza fornita. Tuttavia, l’ospedale stesso non è stato nominato nella causa.

In conclusione, gli operatori sanitari devono dare priorità a una comunicazione efficace e a un monitoraggio approfondito per garantire la sicurezza dei pazienti. Questo caso evidenzia l’importanza di porre le domande giuste e di raccogliere anamnesi mediche complete. In questo modo, gli operatori sanitari possono prendere decisioni informate e prevenire danni evitabili ai loro pazienti.

