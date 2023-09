La sonda OSIRIS-REx della NASA campiona con successo un asteroide

La sonda OSIRIS-REx della NASA ha fatto la storia campionando con successo un asteroide. La navicella spaziale, che ha orbitato attorno all'asteroide Bennu negli ultimi due anni, ha effettuato un breve atterraggio sulla superficie dell'asteroide per raccogliere un campione di regolite, ovvero roccia sciolta e polvere. Questo campione fornirà agli scienziati preziose informazioni sulla formazione e sulla composizione degli asteroidi.

La manovra di campionamento di successo, nota come evento Touch-and-Go (TAG), ha avuto luogo il 20 ottobre. La sonda OSIRIS-REx, costruita da Lockheed Martin, si è avvicinata con attenzione alla superficie di Bennu e il suo meccanismo di acquisizione dei campioni Touch-and-Go (TAGSAM) si è esteso per entrare in contatto con la superficie dell'asteroide. Il TAGSAM ha quindi sparato una bomboletta di azoto pressurizzato, agitando la regolite, che è stata poi raccolta in una camera di raccolta del campione.

Il processo è stato attentamente pianificato ed eseguito, con la navicella spaziale che ha percorso autonomamente le fasi di discesa e salita della manovra. OSIRIS-REx rimarrà in prossimità di Bennu per i prossimi anni, conducendo ulteriori studi sull'asteroide e preparandosi per il suo viaggio di ritorno sulla Terra. Nel 2023, la navicella spaziale rilascerà la sua capsula campione, che si paracaduterà verso un sito di atterraggio nello Utah, dove gli scienziati la recupereranno per l'analisi.

L'asteroide Bennu è di particolare interesse per gli scienziati perché è un asteroide ricco di carbonio. Lo studio della sua composizione fornirà informazioni sul sistema solare primordiale e sulle origini della vita sulla Terra. I dati raccolti dalla missione OSIRIS-REx contribuiranno alla nostra comprensione degli asteroidi e del loro potenziale impatto sulla Terra.

