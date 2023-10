I ricercatori manipolano la luce per imitare gli effetti della gravità, aprendo possibilità per la comunicazione 6G

Un recente studio pubblicato su Physical Review A ha rivelato che un team di ricercatori è stato in grado di manipolare il comportamento della luce in modo da replicare gli effetti della gravità. Guidati dalla professoressa Kyoko Kitamura dell'Università di Tohoku, i ricercatori hanno esplorato se la distorsione del reticolo nei cristalli fotonici potesse produrre effetti di pseudogravità. I cristalli fotonici sono materiali in grado di controllare e manipolare la luce attraverso una disposizione periodica di materiali diversi.

Introducendo la distorsione del reticolo nei cristalli fotonici, i ricercatori hanno interrotto la spaziatura regolare e creato una traiettoria curva del raggio all’interno del cristallo, simile al percorso della luce vicino a massicci corpi celesti come i buchi neri. Utilizzando cristalli fotonici distorti di silicio e onde terahertz, il team ha dimostrato con successo la deflessione di queste onde.

Le implicazioni di questa ricerca sono vaste, con implicazioni significative per l’ottica, la scienza dei materiali e lo sviluppo delle comunicazioni 6G. La capacità di manipolare la luce in modo simile alla gravità apre possibilità per applicazioni avanzate nel campo delle telecomunicazioni. Sfruttando gli effetti gravitazionali, i cristalli fotonici potrebbero aprire la strada a progressi nel campo della fisica dei gravitoni.

Questo studio mostra il potenziale dei cristalli fotonici nel piegare la luce e controllarne il comportamento, offrendo agli scienziati un nuovo strumento per esplorare la manipolazione della luce in vari campi. I risultati evidenziano l'importanza di comprendere e replicare gli effetti della gravità nello sviluppo di tecnologie innovative. Questa ricerca non solo amplia la nostra conoscenza sulla manipolazione della luce, ma ha anche implicazioni di vasta portata per la fisica fondamentale.

