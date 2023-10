Ricercatori di Rochester sviluppano chip fotonici per sostituire i giroscopi nei droni

I ricercatori dell’Università di Rochester stanno lavorando allo sviluppo di chip fotonici che possano sostituire i giroscopi attualmente utilizzati nei droni. Sfruttando una tecnica quantistica nota come amplificazione del valore debole, questi chip potrebbero fornire lo stesso livello di sensibilità dei giroscopi ottici sfusi, ma in una forma compatta e portatile. Questo progresso ha il potenziale per rivoluzionare la navigazione per droni e veicoli aerei senza pilota (UAV), consentendo loro di volare in aree in cui i segnali GPS sono disturbati o non disponibili.

Jaime Cardenas, professore associato presso l'Institute of Optics, ha ricevuto una sovvenzione dalla National Science Foundation per guidare questo progetto di ricerca fino al 2026. Attualmente, i giroscopi utilizzati nei droni avanzati si basano su bobine di fibra lunghe diversi chilometri o hanno una gamma dinamica limitata. Il compromesso tra dimensioni e prestazioni ha ostacolato lo sviluppo di giroscopi ultracompatti per la navigazione. Cardenas mira a superare questa limitazione implementando un'amplificazione di valore debole su un piccolo chip fotonico con un risonatore ad anello con fattore di alta qualità.

L'amplificazione del valore debole offre vantaggi rispetto ai metodi tradizionali poiché migliora il segnale di una misurazione interferometrica senza amplificare il rumore tecnico. Mentre le precedenti dimostrazioni di amplificazione di valore debole richiedevano complesse configurazioni di laboratorio, Cardenas e il suo team mirano a realizzare questa tecnica su un chip fotonico compatto. Ciò consentirebbe lo sviluppo di giroscopi più piccoli e robusti adatti alla navigazione.

Oltre agli aspetti tecnici del progetto, Cardenas prevede di collaborare con il Centro David T. Kearns per la Leadership e la Diversità dell'Università. Mirano a coinvolgere gruppi sottorappresentati e fornire esperienze di ricerca agli studenti delle scuole superiori del distretto scolastico di Rochester City, ispirando il loro interesse per le carriere STEM.

Questa ricerca ha il potenziale per migliorare significativamente la navigazione dei droni ed espandere le applicazioni dei veicoli aerei senza pilota in vari settori.

Fonte:

- Università di Rochester

– Fondazione Nazionale della Scienza