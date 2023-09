Rari giganteschi getti di fulmini catturati sopra Porto Rico

Un fotografo che ha documentato una tempesta tropicale a Porto Rico ha catturato il raro verificarsi di giganteschi getti di fulmini sparati verso l'alto dalle nuvole. Il fenomeno, confermato dalla scienza solo di recente, è estremamente raro e tali getti si verificano solo 1,000 volte l'anno.

I giganteschi getti di fulmini sono significativamente più potenti dei normali fulmini, essendo 50 volte più potenti. Sono identificabili dal loro colore rosso poiché entrano in contatto con la ionosfera terrestre, situata da 50 a 400 miglia sopra il livello del mare. La maggior parte di questi getti si verificano durante i temporali sopra l'oceano aperto.

Il fotografo, Frankie Lucena, ha utilizzato due fotocamere per catturare l'evento mozzafiato: una fotocamera Watec 902HU in bianco e nero con elevata sensibilità alla luce e una fotocamera mirrorless per astrofotografia Sony A7s nota per le sue eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Riuscì a catturare i jet mentre documentava una tempesta tropicale che in seguito si trasformò nell'uragano Franklin.

Questa non è la prima volta che Lucena registra getti così giganteschi. Nel 2017, utilizzando la Gemini Cloudcam montata sull'Osservatorio di Mauna Kea alle Hawaii, ha notato e catturato questi jet. Durante quell’evento, osservò anche rare increspature che apparivano nel cielo sopra la tempesta, che identificò come “onde di gravità”.

Gli scienziati non sono ancora sicuri del motivo per cui giganteschi getti sparano verso l’alto anziché verso il basso, come normali fulmini. Si ritiene che qualche tipo di blocco possa impedire al fulmine di uscire dal fondo della nuvola, ma sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questa ipotesi.

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha anche fornito preziose riprese di getti giganteschi, consentendo agli scienziati di acquisire una nuova prospettiva sull’attività elettrica che si verifica sopra i temporali tropicali.

Il lavoro di Frankie Lucena può essere trovato su varie piattaforme, tra cui il suo sito web, YouTube, Instagram e Flickr.

