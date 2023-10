Il viaggio mozzafiato dell'eclissi solare: un capolavoro di astrofotografia

Uno straordinario video timelapse che cattura la straordinaria bellezza di una recente eclissi solare dell'anello di fuoco ha preso d'assalto Internet. Realizzato nell'arco di più di un anno, questo video 8K del famoso astrofotografo Jason Kurth svela l'eclissi con dettagli senza precedenti, composto da quasi 2,000 immagini meticolosamente catturate. L'impegno profuso in questo progetto è stato immenso e Kurth ha dovuto addirittura acquistare un nuovo computer per gestire l'ampia elaborazione dei dati richiesta.

Viaggiando dalla Florida al sud-est dello Utah, Kurth trasportò l'incredibile cifra di 200 libbre di attrezzatura fotografica per raggiungere la linea centrale dell'eclissi. Durante lo spettacolo celeste del 200,000 ottobre sono state abilmente scattate oltre 14 fotografie. Per elaborare e gestire gli immensi dati accumulati, Kurth ha costruito una potente workstation a 24 core dotata di 192 gigabyte di RAM, accumulando ben quattro terabyte di dati, rendendola una delle acquisizioni più dettagliate di un'eclissi anulare fino ad oggi.

Il video mostra l'eclissi dell'anello di fuoco, raffigurante la Luna che oscura una parte significativa del Sole. Utilizzando un telescopio solare personalizzato a idrogeno alfa a doppio strato e una fotocamera monocromatica in grado di catturare la cromosfera solare con eccezionale chiarezza, Kurth ha ritratto la cromosfera, le protuberanze solari e i brillamenti con una straordinaria risoluzione ultra alta. Anche se questo approccio presentava le sue sfide, Kurth ha colto l’opportunità di avventurarsi oltre i metodi tradizionali di fotografia delle eclissi.

In risposta all'uscita del video, numerosi spettatori ne hanno messo in dubbio l'autenticità, supponendo che il Sole sia statico a causa delle sue enormi dimensioni. Tuttavia, tali ipotesi sono fuorvianti, poiché Kurth sottolinea l'inconfondibile movimento mostrato dalle protuberanze più piccole e dalla superficie visibile del Sole durante tutto il timelapse.

Kurth ha affrontato lo scetticismo caricando una versione del video ad alta risoluzione sulla sua pagina YouTube, dove il vero movimento del Sole diventa più evidente. Tuttavia, alcuni individui rimangono fermi nella convinzione che il video sia fraudolento, spingendo Kurth a esprimere il suo sconcerto per il loro rifiuto di riconoscere le prove presentate loro.

Per realizzare questo affascinante timelapse, Kurth ha investito molto tempo e sforzi per stabilizzare il centro del Sole durante il processo di editing. Correggendo manualmente l'inevitabile deriva e jitter causati dal movimento del Sole e della Luna, è riuscito a mantenerne il perfetto allineamento per tutta la durata del video. Questa meticolosa attenzione ai dettagli, nonostante la sua natura impegnativa, contribuisce all’“aspetto inquietante” del timelapse.

Nonostante abbia dovuto affrontare critiche ingiustificate, Kurth rimane grato per la risposta estremamente positiva che il suo lavoro ha ricevuto. Il riconoscimento e l'apprezzamento per la sua dedizione sono per lui motivo di grande soddisfazione, soprattutto in un settore in cui attirare l'attenzione può essere un compito arduo.

Per scoprire le opere più impressionanti di Jason Kurth, visita il suo Instagram e il suo sito web.

Domande frequenti (FAQ)

D: Quanto tempo ha impiegato Jason Kurth per creare il video timelapse?



Jason Kurth ha impiegato più di un anno per creare il video timelapse mozzafiato che cattura l'eclissi solare dell'anello di fuoco.

D: Quale attrezzatura ha utilizzato Jason Kurth per catturare l'eclissi?



Jason Kurth ha utilizzato un telescopio solare personalizzato a idrogeno alfa a doppio strato e una fotocamera monocromatica per catturare la cromosfera solare e i suoi affascinanti dettagli.

D: Perché alcuni spettatori pensano che il video sia falso?



Alcuni spettatori credono erroneamente che il video sia falso perché percepiscono il Sole come statico a causa delle sue enormi dimensioni. Tuttavia, il video ritrae chiaramente il movimento attraverso la rappresentazione di protuberanze più piccole e della superficie visibile del Sole.

D: Come ha fatto Jason Kurth a stabilizzare il centro del Sole nel timelapse?



Jason Kurth ha dedicato molto tempo alla correzione manuale della deriva e del jitter causati dal movimento del Sole e della Luna. Attraverso un editing meticoloso, si è assicurato che il Sole rimanesse perfettamente centrato durante tutto il timelapse.