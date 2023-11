Nuovo articolo: Fosforo nella galassia esterna: esplorazione di fonti alternative

Il fosforo è un elemento essenziale nella formazione dei pianeti e nell'esistenza della vita biologica. Tuttavia, è stato osservato solo entro i 12 kiloparsec (kpc) interni della nostra Galassia, rappresentando una sfida per i ricercatori che ne studiano il comportamento e le origini. Uno studio recente ha gettato nuova luce su questo argomento rilevando il fosforo in fase gassosa nella Galassia Esterna, in particolare in una densa nube nota come WB89-621 situata a 22.6 kpc dal Centro Galattico.

La rilevazione del fosforo in WB89-621 è stata resa possibile attraverso l'analisi degli spettri millimetrici di due molecole, PO e PN. Sorprendentemente, l’abbondanza di queste molecole in WB89-621 è risultata paragonabile ai valori osservati vicino al Sistema Solare. Questa scoperta sfida la comprensione convenzionale secondo cui il fosforo nelle galassie è in gran parte prodotto dalle supernove di tipo II. Poiché nella Galassia Esterna non sono presenti supernove, è necessario prendere in considerazione una fonte alternativa di fosforo.

Una possibilità è l’ipotesi delle “Fontane Galattiche”, in cui il materiale della supernova espulsa viene ridistribuito in tutto l’alone e nel mezzo circumgalattico. Tuttavia, non ci sono prove di nuvole arricchite da fontane a distanze così grandi. Un’altra potenziale spiegazione risiede nei processi di cattura dei neutroni che si verificano nelle stelle AGB (Asymtotic Giant Branch) di massa inferiore. Queste stelle sono più diffuse nella Galassia Esterna e possono produrre sia fosforo che carbonio.

La rilevazione del fosforo in WB89-621 mette alla prova gli attuali modelli di evoluzione chimica galattica, che spesso si basano sull’aumento della produzione di supernova per corrispondere alle abbondanze osservate. Questa scoperta evidenzia la necessità di esplorare fonti e processi alternativi responsabili della distribuzione del fosforo all’interno delle galassie. Studi futuri forniranno senza dubbio ulteriori approfondimenti sul ruolo delle stelle AGB e sull’intricata interazione tra nucleosintesi stellare e arricchimento chimico galattico.

FAQ:

D: Qual è il significato del fosforo nella formazione e nella biologia dei pianeti?

R: Il fosforo svolge un ruolo vitale nella formazione dei pianeti ed è un elemento cruciale per i processi biologici.

D: In che modo è stato ostacolato lo studio del fosforo?

R: Le transizioni atomiche sfavorevoli hanno reso impegnativo lo studio del fosforo.

D: Dove è stato precedentemente osservato il fosforo nella nostra Galassia?

R: Il fosforo è stato identificato nei 12 kpc interni della Galassia.

D: Cos'è WB89-621?

R: WB89-621 è una nube densa situata a 22.6 kpc dal Centro Galattico.

D: Quali sono le potenziali fonti alternative di fosforo nella Galassia Esterna?

R: Lo studio suggerisce che le stelle asintotiche del ramo gigante di massa inferiore potrebbero essere responsabili della produzione di fosforo nella Galassia Esterna.

D: In che modo il rilevamento del fosforo nel WB89-621 mette alla prova i modelli attuali?

R: La rilevazione del fosforo nella Galassia Esterna mette in discussione l'ipotesi che il fosforo sia prodotto principalmente dalle supernovae.