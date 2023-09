I ricercatori del QUT guidano un progetto per combattere i parassiti dell'orticoltura

I ricercatori del QUT stanno assumendo la guida di un progetto da 9 milioni di dollari contro gli insetti nocivi nell’ambito della Fresh and Secure Trade Alliance (FASTA), un’iniziativa volta a proteggere e far crescere le esportazioni orticole australiane. Il progetto, che sarà condotto nell’arco di otto anni, mira a garantire un commercio nazionale e internazionale sicuro di prodotti freschi, a rispondere rapidamente alle questioni commerciali emergenti e a fornire nuovi strumenti per la gestione dei parassiti dell’orticoltura.

Il gruppo di ricerca del QUT, composto da esperti in biologia, scienze ambientali e agricoltura, si concentrerà sullo studio della fisiologia dello stress degli insetti. Esamineranno il modo in cui gli insetti nocivi rispondono ai trattamenti stressanti come il caldo, il freddo e i controlli chimici. Esaminando le risposte fisiologiche e genetiche di questi parassiti, il team mira a ottenere informazioni che possano essere utilizzate per sviluppare trattamenti efficaci per la disinfezione della frutta e strategie di gestione dei parassiti sul campo.

Gli insetti nocivi rappresentano una sfida importante per l'industria orticola australiana, influenzando la produzione e il commercio sia a livello nazionale che internazionale. Per garantire che le esportazioni di orticoltura australiana siano esenti da parassiti, i partner commerciali richiedono prove di trattamenti fitosanitari efficaci, che mirano a proteggere piante e prodotti vegetali da parassiti, malattie e contaminanti.

Inoltre, il team QUT contribuirà ad altri nodi di ricerca all'interno di FASTA. Essi contribuiranno alla sorveglianza e alla diagnosi degli insetti nocivi, svilupperanno nuove strategie di controllo e lavoreranno sulla selezione di varietà vegetali resistenti ai moscerini della frutta.

Questo progetto di ricerca collaborativa guidato dai ricercatori del QUT rappresenta un passo significativo verso la salvaguardia delle esportazioni orticole australiane, fornendo ai coltivatori gli strumenti necessari per gestire i parassiti in modo efficace e garantendo la pulizia e la salute delle piante sia per i mercati nazionali che internazionali.

Fonte:

– Università QUT: qut.edu.au