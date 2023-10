Dust Devil avvistato dal rover Perseverance su Marte

Il rover Perseverance della NASA ha recentemente catturato immagini di un diavolo di polvere mentre esplorava il cratere Jezero su Marte. Il diavolo di polvere si trovava in una regione conosciuta come “Thorofare Ridge” sul bordo occidentale del cratere. Le telecamere di navigazione del rover (NavCam) hanno registrato il diavolo di polvere e le immagini sono state utilizzate per creare un video.

I diavoli di polvere sono simili ai turbini sulla Terra e si formano quando l'aria calda vicino alla superficie sale rapidamente attraverso l'aria più fredda. Studiando questi fenomeni, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione dell'atmosfera di Marte e di migliorare i modelli meteorologici. Il diavolo di polvere avvistato da Perseverance si trovava a circa 4 km dal rover e misurava circa 60 metri di diametro. La sua altezza stimata è stata determinata analizzando l'ombra che proiettava, indicando che potrebbe essere alto circa 2 chilometri.

I diavoli di polvere su Marte sono più grandi di quelli sulla Terra a causa delle condizioni di bassa pressione del pianeta. Svolgono un ruolo cruciale nello spostamento e nella ridistribuzione della polvere sulla superficie marziana. Questi trombe d'aria vengono osservati più comunemente durante le stagioni primaverile ed estiva, ma la loro comparsa non può essere prevista in anticipo. Per monitorare l'atmosfera alla ricerca di diavoli di polvere, Perseverance osserva regolarmente in tutte le direzioni.

Caratterizzare l'atmosfera di Marte è uno degli obiettivi primari della missione Perseverance, insieme al suo compagno rover Curiosity. Ogni volta che viene identificato un diavolo di polvere, vengono scattate più immagini in bianco e nero per un'ulteriore analisi delle dinamiche atmosferiche del pianeta. L'uso di immagini in bianco e nero aiuta a preservare la trasmissione dei dati sulla Terra.

Questa recente scoperta aggiunge alla nostra conoscenza dei modelli meteorologici di Marte e contribuisce alla comprensione generale dell'ambiente marziano. Ulteriori ricerche e osservazioni da parte dei rover della NASA continueranno a fornire preziose informazioni sull’atmosfera del pianeta e sulle dinamiche meteorologiche.

Fonte:

– Nasa