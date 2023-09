Il rover Perseverance della NASA stabilisce il record di velocità attraversando massi su Marte

Il rover Perseverance Mars della NASA ha raggiunto un notevole record di velocità navigando con successo in un impegnativo campo di massi in una frazione del tempo che avrebbe impiegato il suo predecessore, il rover Curiosity. Il rover è entrato nel cratere Jezero il 26 giugno ed è emerso dall'altra parte il 31 luglio, dopo aver attraversato un'area conosciuta come Snowdrift Peak. Tyler Del Sesto, il vice responsabile della pianificazione del rover di Perseverance, ha descritto la regione come “assolutamente disseminata di queste grandi rocce”. Invece di manovrare attorno ai massi, le capacità di guida autonoma di Perseverance gli hanno permesso di affrontare l'ostacolo frontalmente.

Perseverance, che è atterrato su Marte all'inizio di quest'anno, è dotato del sistema AutoNav, una funzionalità di guida autonoma che consente al rover di prendere decisioni in tempo reale. Anche i precedenti rover su Marte avevano capacità di navigazione automatica, ma erano più limitate. Il rover Sojourner, ad esempio, doveva fermarsi ogni 5.1 pollici per rivalutare i suoi piani, mentre Spirit e Opportunity dovevano farlo ogni 1.6 piedi. Curiosity, attualmente esplorando il Monte Sharp, ha ricevuto aggiornamenti software per migliorare la sua navigazione automatica, ma ha comunque bisogno di pause per pianificare il suo percorso. Al contrario, Perseverance è il primo rover con due cervelli informatici che lavorano insieme, permettendogli di prendere decisioni rapide in movimento.

Grazie alla sua capacità di pensare al volo, Perseverance è riuscita a superare Snowdrift Peak in poco più di un mese, molto più velocemente di quanto avrebbe impiegato Curiosity. Il rover ha percorso un totale di 2,490 piedi, rispetto al percorso originariamente previsto di 1,706 piedi. Questa deviazione era dovuta al fatto che il sistema AutoNav regolava il suo percorso per aggirare le rocce che non erano visibili nelle immagini orbitali utilizzate per la pianificazione del percorso.

Perseverance ha stabilito anche altri record di velocità dal suo arrivo su Marte. Detiene il record per la distanza di guida autonoma più lunga in un giorno con 1,140.7 piedi e la navigazione più lunga senza assistenza umana con 2,296.2 piedi. Tuttavia, si prevede che il terreno che il rover dovrà affrontare sarà più impegnativo del pavimento piatto del cratere Jezero dove sono stati raggiunti questi record.

Mentre Perseverance continua la sua missione alla ricerca di segni di vita microbica passata su Marte, ha recentemente iniziato ad attraversare il Muro di Mandu, una cresta lungo il bordo occidentale del cratere. Mark Maimone, vice capo squadra di Perseverance per le operazioni robotiche, ha riconosciuto le potenziali sfide presentate dal nuovo terreno ma ha espresso fiducia, affermando: “Ecco dove sta la scienza. Siamo pronti."

