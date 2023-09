Il primo esperimento sull'ossigeno su Marte è stato completato con successo, aprendo la strada a future esplorazioni

Il Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), un dispositivo delle dimensioni di un microonde a bordo del rover Perseverance, ha completato con successo la sua missione di produrre ossigeno su Marte. L'esperimento, iniziato più di due anni fa, ha superato gli obiettivi iniziali della NASA generando 122 grammi di ossigeno convertendo l'atmosfera ricca di anidride carbonica di Marte in ossigeno respirabile.

Durante le sue massime prestazioni, MOXIE è stato in grado di produrre 12 grammi di ossigeno all'ora con una purezza del 98%, il doppio dell'obiettivo fissato dalla NASA. L'esperimento ha funzionato per 16 sessioni, raggiungendo tutti i suoi obiettivi. Questa tecnologia innovativa ha dimostrato il potenziale per trasformare le risorse locali in prodotti utili per future missioni di esplorazione.

L'atmosfera marziana è composta principalmente da anidride carbonica, che non è respirabile per l'uomo. Dividendo le molecole di anidride carbonica ed estraendo ossigeno, MOXIE dimostra che è possibile ottenere ossigeno dall'atmosfera di Marte. Oltre a fornire aria respirabile agli astronauti, la tecnologia potrebbe essere utilizzata anche per creare propellente per razzi, riducendo la necessità di trasportare grandi quantità di ossigeno dalla Terra.

Pam Melroy, vice amministratore della NASA, sottolinea l'importanza di utilizzare le risorse su Marte e sulla Luna per obiettivi di esplorazione spaziale a lungo termine. Il successo dell’operazione MOXIE ci avvicina al raggiungimento di una presenza sostenibile sul Pianeta Rosso e alla creazione di una solida economia lunare.

Le lezioni apprese dall'esperimento di MOXIE contribuiranno allo sviluppo di un sistema su vasta scala che include un generatore di ossigeno in grado di liquefare e immagazzinare ossigeno. Questa pietra miliare pone le basi per testare altre tecnologie su Marte, come strumenti e materiali per l’habitat, per far avanzare ulteriormente gli sforzi di esplorazione.

Fonti: CNN