Dust Devil avvistato su Marte dal Rover Perseverance

Il rover Perseverance ha recentemente catturato filmati di un diavolo di polvere in azione su Marte. I diavoli di polvere, che sono piccoli vortici, sono comuni sul pianeta rosso a causa della sua atmosfera sottile. Quando la superficie di Marte si riscalda sotto il sole ma l'atmosfera circostante rimane fresca, l'aria che sale può iniziare a ruotare e formare un diavolo di polvere.

Il filmato del diavolo di polvere è stato catturato da una delle telecamere di navigazione in bianco e nero di Perseverance, chiamata Navcams. Mostra una colonna bianca che si muove attraverso la sommità di una cresta conosciuta come Thorofare Ridge ad una velocità di circa 12 mph. Nonostante abbiano catturato solo la parte inferiore del diavolo di polvere, gli scienziati sono stati in grado di stimarne l'altezza utilizzando l'ombra che proiettava. Hanno determinato che se il diavolo di polvere fosse una colonna verticale, la sua altezza sarebbe di circa 1.2 chilometri.

Il diavolo di polvere avvistato da Perseverance si trovava a circa 2.5 miglia di distanza e si stima che fosse largo circa 200 piedi. Questa osservazione è stata fatta durante il picco della stagione dei diavoli della polvere nell’emisfero settentrionale di Marte, dove si trova attualmente il rover. L'attività dei diavoli della polvere su Marte varia in base alla stagione e l'estate è il periodo in cui è più probabile che appaiano.

La sottile atmosfera di Marte, che ha solo l'1% della densità dell'atmosfera terrestre, consente a questi diavoli di polvere di diventare più grandi rispetto alle loro controparti terrestri. Infatti, in rare occasioni, le tempeste di polvere su Marte possono diventare eventi globali che coprono l’intero pianeta.

Le telecamere di navigazione in bianco e nero utilizzate da Perseverance non solo aiutano nella navigazione del rover, ma servono anche come strumento prezioso per monitorare l'area circostante alla ricerca di fenomeni come i diavoli di polvere. Sebbene sia impossibile prevedere quando e dove si verificheranno questi eventi, gli scienziati sperano di catturare più filmati dei diavoli di polvere durante la missione del rover.

Fonte: NASA/JPL-Caltech