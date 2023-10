Il tramonto unico di Marte: uno spettacolo in un blu freddo

By

Il Rover Perseverance ha catturato una splendida fotografia di un tramonto marziano nel suo 842esimo giorno su Marte. In questa immagine ultraterrena, il cielo marziano irradia una fresca tonalità blu attorno al sole, abbastanza diversa da qualsiasi tramonto terrestre a cui abbiamo mai assistito.

La spiegazione logica di questo tramonto unico risiede nelle differenze tra Marte e Terra. Marte è più lontano dal Sole, il che significa che la luce solare sul Pianeta Rosso non è così potente come sulla Terra, pari a meno della metà della luce solare che riceve la Terra. Inoltre, Marte ha solo una frazione dell'atmosfera terrestre, composta principalmente da anidride carbonica con tracce di azoto e ossigeno.

Sulla Terra, la luce solare interagisce con l’ossigeno, l’azoto e altre particelle presenti nell’atmosfera, provocando la dispersione della luce blu, che conferisce al nostro pianeta il caratteristico cielo azzurro durante il giorno. Tuttavia, l’atmosfera marziana interagisce in modo diverso con la luce solare. Invece di interagire con l’ossigeno o l’azoto, la luce solare su Marte interagisce con la polvere ricca di ferro sospesa nella sottile atmosfera. Questa interazione disperde la luce rossa a frequenza più bassa durante il giorno, risultando in un cielo rosso.

Durante il crepuscolo, la luce rossa si disperde, rivelando una fredda tonalità blu nel cielo marziano dovuta alla foschia polverosa. Come spiega lo scienziato atmosferico Mark Lemmon: “La polvere molto fine su Marte ha le dimensioni giuste affinché la luce blu penetri nell’atmosfera in modo più efficiente. Quando la luce blu si disperde dalla polvere, rimane più vicina alla direzione del Sole rispetto alla luce di altri colori. Il resto del cielo appare dal giallo all’arancione, poiché la luce gialla e rossa si disperde in tutto il cielo invece di essere assorbita o rimanere vicino al Sole”.

L'ora del crepuscolo su Marte offre ai ricercatori un'opportunità unica per studiare l'atmosfera del Pianeta Rosso. I rover su Marte, come Perseverance e Curiosity, catturano immagini straordinarie di polvere e nuvole sullo sfondo scuro durante questo periodo. Queste immagini aiutano gli scienziati a rilevare e studiare le nuvole di polvere e ghiaccio, rivelando informazioni sui cambiamenti delle dimensioni delle particelle all’interno delle nuvole e su come si evolvono nel tempo.

Per quasi due decenni, i rover su Marte hanno costantemente catturato la maestosità dei tramonti di Marte, fornendo fotografie accattivanti che continuano ad affascinare sia gli scienziati che gli appassionati di spazio.

Fonte:

ScienceAlert