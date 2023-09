La navicella spaziale Varda è bloccata in orbita, in attesa dell'approvazione per il ritorno sulla Terra

Un veicolo spaziale commerciale di proprietà di Varda Space Industries, una startup specializzata nella produzione spaziale, è rimasto in orbita più a lungo del previsto in attesa dell'approvazione del governo per tornare sulla Terra con una raccolta di campioni farmaceutici. Il satellite è stato lanciato il 12 giugno con l'obiettivo iniziale di una missione di un mese per mostrare la tecnologia dell'azienda per la produzione di materiali commerciali, in particolare prodotti farmaceutici, all'interno di una capsula recuperabile progettata per riportare i prodotti sulla Terra per analisi e uso commerciale.

Tuttavia, il recupero della capsula di Varda è attualmente sospeso dopo che la Federal Aviation Administration (FAA) e l'aeronautica americana hanno negato l'approvazione per il suo atterraggio in una zona remota dello Utah. La FAA ha dichiarato che Varda ha lanciato il suo veicolo senza una licenza di rientro e non rispettava i requisiti normativi. Varda ha richiesto un riesame della decisione, che è attualmente pendente. La compagnia aveva preso di mira le opportunità di atterraggio all'inizio di settembre presso lo Utah Test and Training Range, ma le è stato negato il permesso per motivi di sicurezza.

Varda Space Industries ha assicurato che il suo veicolo spaziale è in buone condizioni e “sano in tutti i sistemi”. Sebbene la navicella spaziale sia progettata per rimanere in orbita per un anno intero, se necessario, l’azienda sta lavorando attivamente con i partner governativi per riportare la capsula sulla Terra il prima possibile.

L'Ufficio per le operazioni spaziali commerciali della FAA è responsabile della concessione delle licenze per le operazioni di lancio e rientro commerciale. Tuttavia, l’agenzia esamina principalmente le richieste di licenze di lancio, mentre le licenze di rientro sono relativamente nuove. Quest’anno la FAA ha concesso in licenza 82 lanci commerciali, un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Il numero crescente di lanci commerciali è principalmente guidato dalla crescente cadenza di lancio di SpaceX. La FAA ha richiesto finanziamenti aggiuntivi per tenere il passo con la crescita del settore spaziale commerciale.

Le preoccupazioni principali della FAA durante l'esame delle domande di licenza sono la sicurezza del pubblico, il rischio di danni alla proprietà, le minacce ambientali e le implicazioni per la sicurezza nazionale. Sebbene sia raro che la FAA neghi apertamente una richiesta di licenza, i veicoli di rientro sono ancora relativamente rari. Finora solo due società hanno ricevuto una licenza di rientro commerciale dalla FAA.

Varda e la FAA hanno discusso dei piani dell'azienda per riportare regolarmente capsule spaziali automatizzate sulla Terra e del loro potenziale impatto sul traffico aereo commerciale.