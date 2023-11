Approfondimenti sulla vita dei mammut lanosi da esemplari di cuccioli ben conservati

Per milioni di anni, i mammut lanosi vagarono per l’Europa e l’Asia, convivendo per un certo periodo con gli esseri umani. Sebbene queste maestose creature non vaghino più sulla Terra, la scoperta di due cuccioli di mammut lanosi straordinariamente ben conservati, chiamati Lyuba e Khroma, ha fornito agli scienziati preziose informazioni sul loro sviluppo e sul loro modo di vivere.

Lyuba e Khroma vissero più di 40,000 anni fa, in regioni separate della Siberia settentrionale. Tragicamente, le loro vite sono state interrotte quando avevano solo uno e due mesi quando sono soffocati dopo aver inalato il fango. Tuttavia, la loro morte prematura ha dato ai ricercatori un’opportunità senza precedenti di studiare l’anatomia e lo sviluppo dei mammut lanosi.

I due piccoli lanosi, trovati congelati in luoghi diversi, sono gli esemplari più completi e ben conservati mai scoperti. La loro straordinaria condizione ha protetto i loro organi interni dai microbi e microrganismi moderni, rendendoli preziosi per futuri studi genetici, molecolari e microbiologici.

Per iniziare a svelare i misteri dei mammut lanosi, gli scienziati hanno condotto scansioni TC dell'intero corpo di Lyuba e Khroma. Queste scansioni non solo hanno rivelato la causa della loro morte, ma hanno anche fornito immagini dettagliate dei loro scheletri, che aiuteranno in ulteriori ricerche. Questi scheletri ben conservati servono come riferimenti cruciali per interpretare le ossa isolate di mammut trovate in altri luoghi.

Sebbene ottenere il DNA da esemplari antichi sia notoriamente difficile a causa del degrado nel tempo, gli scienziati sono riusciti a recuperare il DNA mitocondriale dai resti di mammut lanosi, incluso Lyuba. I mitocondri sono le “centrali elettriche della cellula” e l’analisi del loro DNA consente ai ricercatori di tracciare l’ascendenza e la diffusione di specie antiche.

Confrontando il DNA mitocondriale di varie popolazioni di mammut lanosi, i ricercatori hanno scoperto che si sono verificati incroci tra i mammut lanosi siberiani migratori e i mammut americani residenti durante il loro soggiorno in Nord America. Questo incrocio ha introdotto i tratti del mammut lanoso nella popolazione americana.

Quanto alla possibilità di riportare in vita i mammut lanosi, la startup Colossal, co-fondata dal genetista George Church, mira a creare un ibrido tra mammut lanosi ed elefanti asiatici, affermando che potrebbe contribuire a ricostituire la tundra artica e a combattere il clima modifica. Tuttavia, le sfide legate all’estrazione e alla ricostruzione del DNA antico rendono questa prospettiva una prospettiva lontana.

Con la scoperta di esemplari ben conservati come Lyuba e Khroma, la nostra comprensione di questi antichi giganti sta crescendo. Anche se la rinascita dei mammut lanosi potrebbe essere ancora lontana, questi cuccioli di mammut offrono una finestra sulla loro vita, permettendoci di apprezzare e imparare da queste magnifiche creature del passato.