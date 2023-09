Gli astronomi identificano il punto ideale sulla Luna per la base umana

Un team di ricercatori ha individuato un luogo sulla Luna che offre le condizioni ideali per una futura base umana. Situata sul polo sud della Luna, quest'area tra due crateri offre un facile accesso a una quantità significativa di acqua e riceve luce solare permanente. La presenza della luce solare è fondamentale per l’utilizzo dei pannelli solari per generare energia.

Per identificare il punto più adatto, gli scienziati hanno esaminato i dati di cinque diversi crateri: de Gerlache, Henson, Sverdrup, Shackleton e un cratere senza nome. I fattori considerati includevano la distribuzione del ghiaccio d'acqua, gli angoli di pendenza e la quantità di luce solare disponibile in ciascuna località. Inoltre, è stata valutata la densità dell’acqua ghiacciata, dell’anidride carbonica e di altre potenziali fonti di energia. I ricercatori hanno anche dato priorità alla necessità di collegamenti di accesso e comunicazione con la Terra.

Dopo un'attenta analisi, il team ha stabilito che il cratere Henson offre le condizioni più favorevoli per stabilire la prima base umana sulla Luna. Ritengono tuttavia che in futuro sarà possibile l'espansione in altre aree. Secondo il leader del team Giovanni Leone, i crateri Sverdrup-Henson, dove si trova il cratere Henson, forniscono una porta per una potenziale espansione.

È importante notare che le osservazioni e le conclusioni tratte dai ricercatori si basano sull'analisi dei dati a distanza. Una volta osservata direttamente l'area, esiste la possibilità che alcuni dettagli possano cambiare. Simeon Barber, uno scienziato della Open University nel Regno Unito, ha sottolineato l’importanza di ottenere “misure di verità a terra” per fornire informazioni più accurate per i futuri piani della base lunare.

In sintesi, gli astronomi hanno identificato un punto specifico sulla Luna che possiede le risorse e le condizioni necessarie per una base umana. Il cratere Henson, situato sul polo sud della Luna, è considerato il luogo migliore per la base iniziale. Questa svolta fornisce una base per la futura esplorazione lunare e il potenziale per un’ulteriore espansione nelle aree vicine.

