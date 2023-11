Volare alto: il lander Peregrine di Astrobotic imposta la rotta per l'esplorazione lunare

By

Astrobotic, una delle principali società di tecnologia spaziale, ha fatto un annuncio entusiasmante il 31 ottobre 2023, affermando che il loro lander lunare all'avanguardia, Peregrine, è arrivato sano e salvo a Cape Canaveral, in Florida. Ciò segna una pietra miliare cruciale nella loro ambiziosa missione di esplorare la Luna e trasportare carichi utili sia sulla sua orbita che sulla sua superficie. Questo innovativo veicolo spaziale trasporterà carichi utili provenienti da vari governi, aziende, università e dallo stimato programma CLPS (Commercial Lunar Payload Services) della NASA.

La collaborazione di Astrobotic con United Launch Alliance (ULA) è la chiave per il successo di questo progetto. Il lander Peregrine sarà integrato con il rinomato ULA Vulcan e la joint venture dovrebbe prendere il volo il 24 dicembre 2023 dal Cape Canaveral Space Launch Complex 41 (LC-41) (fonte: ULA). Una volta che il lander si separerà dal razzo ULA, il controllo verrà trasferito senza soluzione di continuità al Mission Control Center (AMCC) di Astrobotic, consentendo loro di guidare Peregrine verso la sua destinazione.

Sharad Bhaskaran, direttore della Peregrine Mission One di Astrobotic, ha espresso fiducia nel successo della missione, rivelando il proprio costante impegno nei confronti di meticolosi test di accettazione conformi agli standard del settore. Ha sottolineato l’importanza di garantire a Peregrine le migliori condizioni possibili per il suo obiettivo finale: uno storico atterraggio autonomo sulla superficie lunare. Dopo aver stabilito l'energia e le comunicazioni con il lander, il team di Astrobotic guiderà Peregrine sulla Luna, prendendo di mira in particolare l'intrigante regione delle Cupole Gruithuisen sul lato più vicino del nostro vicino celeste.

Se l'atterraggio dovesse avere successo, Astrobotic prevede di condurre operazioni con il lander Peregrine per un massimo di dieci giorni. Questa impresa senza precedenti rappresenta un’opportunità epocale per scoperte significative e ricerche rivoluzionarie che possono potenzialmente svelare aspetti precedentemente sconosciuti del paesaggio lunare.

FAQ

1. Qual è lo scopo del lander Peregrine?

Il lander Peregrine di Astrobotic mira a fornire molteplici carichi utili sull'orbita e sulla superficie della Luna, facilitando l'esplorazione lunare e la ricerca scientifica.

2. Quali organizzazioni ed entità stanno collaborando con Astrobotic in questa missione?

Astrobotic ha ricevuto carichi utili da governi, aziende, università e dal programma CLPS (Commercial Lunar Payload Services) della NASA.

3. Quando è previsto il lancio del lander Peregrine?

Il lancio del lander Peregrine è previsto per il 24 dicembre 2023 da Cape Canaveral, in Florida.

4. Dove si prevede che il lander atterrerà sulla Luna?

Il lander Peregrine sta prendendo di mira la regione delle Gruithuisen Domes, sul lato più vicino della Luna.

5. Per quanto tempo il lander sarà operativo dopo l'atterraggio?

Astrobotic prevede di utilizzare il lander Peregrine per un massimo di dieci giorni dopo un atterraggio riuscito.