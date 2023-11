Comprendere gli altri attraverso le loro azioni: un aspetto chiave della cognizione umana con implicazioni per l’intelligenza artificiale

Quando osserviamo le azioni di qualcuno, la nostra mente lavora rapidamente per decifrare le sue intenzioni. La ricerca condotta dai ricercatori sulla percezione della Johns Hopkins University ha fatto luce su come le persone possono capire ciò che gli altri stanno cercando di imparare semplicemente osservando le loro azioni. Questo studio innovativo, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, ha rivelato un aspetto spesso trascurato della cognizione umana, con implicazioni significative per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale (AI).

A differenza del riconoscimento delle azioni pragmatiche, che implicano la previsione delle azioni immediate di qualcuno, lo studio si è concentrato sulle “azioni epistemiche”. Queste azioni vengono eseguite quando qualcuno tenta di raccogliere informazioni o conoscere l'ambiente circostante. Sebbene ricerche precedenti abbiano dimostrato che le persone possono identificare con precisione le azioni pragmatiche, si sapeva poco su come percepiamo e comprendiamo le azioni epistemiche.

In una serie di esperimenti che hanno coinvolto 500 partecipanti, i ricercatori hanno chiesto agli individui di guardare video di persone che agitavano scatole. I partecipanti sono stati in grado di discernere gli obiettivi dello shaker (determinare il numero di oggetti all'interno della scatola o accertare la forma degli oggetti) nel giro di pochi secondi. Questa capacità di percepire le intenzioni di un'altra persona attraverso le sue azioni è intuitiva e notevole, evidenziando i complessi processi cognitivi che la nostra mente esegue senza sforzo.

Questi risultati hanno implicazioni più ampie per il campo dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Comprendendo come gli esseri umani deducono gli obiettivi di un'altra persona attraverso le azioni, i ricercatori possono progettare sistemi di intelligenza artificiale meglio attrezzati per interagire e comprendere il comportamento umano. Ad esempio, un assistente robot basato sull’intelligenza artificiale potrebbe analizzare le azioni di un cliente e prevedere ciò che sta cercando, fornendo un servizio più personalizzato ed efficiente.

Negli studi futuri, il team della Johns Hopkins intende indagare la distinzione tra intento epistemico e intento pragmatico. Sono anche interessati a esplorare quando queste capacità di osservazione emergono nello sviluppo umano e se è possibile costruire modelli computazionali per chiarire ulteriormente la relazione tra azioni fisiche e intenti epistemici.

Questa ricerca non solo fornisce preziose informazioni sulla nostra comprensione della cognizione umana, ma apre anche nuove possibilità per la tecnologia dell’intelligenza artificiale nell’interpretare in modo efficace le azioni e le intenzioni umane. Sfruttando questa conoscenza, i futuri sistemi di intelligenza artificiale potranno diventare più perspicaci e abili nel comprendere e rispondere ai bisogni e ai desideri umani.

FAQ

D: Cosa sono le azioni pragmatiche e le azioni epistemiche?

Le azioni pragmatiche si riferiscono ad azioni che implicano la previsione delle azioni immediate di un individuo, mentre le azioni epistemiche vengono eseguite quando qualcuno cerca di raccogliere informazioni o imparare qualcosa sul proprio ambiente.

D: Come hanno condotto i ricercatori i loro esperimenti?

I ricercatori hanno chiesto a 500 partecipanti di guardare video in cui qualcuno scuoteva una scatola. I partecipanti sono stati in grado di determinare se l'agitatore stava cercando di capire il numero di oggetti all'interno della scatola o la forma degli oggetti.

D: Quali sono le implicazioni di questa ricerca per l’intelligenza artificiale?

Comprendendo come gli esseri umani percepiscono e deducono le intenzioni degli altri attraverso le azioni, i sistemi di intelligenza artificiale possono essere progettati per comprendere e interagire meglio con il comportamento umano. Ad esempio, un assistente robot potrebbe prevedere con precisione ciò che un cliente sta cercando in base alle sue azioni.