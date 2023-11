Scienziati solari scoprono aurore magnetiche sulle macchie solari

Gli scienziati solari del Centro per la ricerca solare-terrestre del New Jersey Institute of Technology hanno fatto una scoperta rivoluzionaria: aurore magnetiche sulle macchie solari. Gli scienziati hanno osservato lampi radio polarizzati di lunga durata provenienti da una zona scura del sole. Queste esplosioni assomigliano alle manifestazioni aurorali viste sulla Terra, come l’aurora boreale. Questa scoperta non solo fa luce sulla dinamica degli intensi lampi radio solari, ma fornisce anche informazioni su grandi macchie stellari oltre il nostro sistema solare.

Le aurore, conosciute anche come Aurora Boreale e Aurora Australis, sono noti spettacoli di luce naturale che si verificano sulla Terra quando l'attività solare interagisce con la magnetosfera del pianeta. Allo stesso modo, queste manifestazioni aurorali sono state osservate su altri pianeti del sistema solare e persino su stelle distanti. Le aurore delle macchie solari, tuttavia, differiscono in modo significativo dalle aurore terrestri.

Il team di scienziati ritiene che gli elettroni ad alta energia intrappolati nei campi magnetici del sole diano origine a questo fenomeno simile all'aurora. La convergenza dei campi magnetici nelle aree più fredde e intensamente magnetiche delle macchie solari crea un ambiente favorevole per le emissioni del maser elettrone-ciclotrone (ECM). A differenza delle aurore terrestri, le emissioni delle aurore delle macchie solari si verificano a frequenze molto più elevate poiché il campo magnetico delle macchie solari è migliaia di volte più forte di quello terrestre.

Sorprendentemente, la tempistica di questi lampi radio non sembra essere collegata ai brillamenti solari. Invece, il team ha osservato che l’attività sporadica di brillamenti nelle regioni attive vicine pompa gli elettroni energetici in circuiti di campo magnetico su larga scala ancorati alla macchia solare, che poi alimentano le emissioni radio dell’ECM.

Questa scoperta ha implicazioni significative per la nostra comprensione del magnetismo stellare. Studiando il comportamento solare, gli scienziati possono ottenere informazioni dettagliate sui fenomeni magnetici che si verificano attorno ad altre stelle. La ricerca del team, pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, fornisce un elemento fondamentale per studi futuri che potrebbero portare i fisici solari a ripensare gli attuali modelli del magnetismo stellare.

