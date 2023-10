Campo di ghiaccio della Patagonia meridionale: uno straordinario paesaggio e un indicatore del cambiamento climatico

By

Questa straordinaria immagine catturata dal satellite Copernicus Sentinel-2 mostra i ghiacciai e i laghi color acquamarina del campo di ghiaccio della Patagonia meridionale, che attraversa il confine tra Cile e Argentina. Considerata una delle più grandi masse di ghiaccio al di fuori delle regioni polari, la banchisa non è solo uno spettacolo mozzafiato ma anche un indicatore cruciale del cambiamento climatico.

La formazione del campo di ghiaccio è il risultato di anni di accumulo e compressione della neve, trasformandola in ghiaccio. Modellati dalla topografia sottostante, i ghiacciai spesso si formano ai bordi del campo di ghiaccio. L'immagine rivela diversi ghiacciai più piccoli e più grandi, tra cui il prominente ghiacciaio argentino Perito Moreno, che alimenta il Lago Argentino e forma una diga di ghiaccio che separa il corpo principale del lago dal suo braccio meridionale.

I laghi della zona sono spesso alimentati dallo scioglimento dei ghiacciai, determinando una gamma di colori varia dal blu intenso al grigio, a seconda della presenza di sedimenti fini in sospensione. Questo sedimento, noto come “latte del ghiacciaio”, è un prodotto dell’abrasione dovuta al movimento dei ghiacciai sulla roccia sottostante. L'immagine mostra anche il Ghiacciaio Grey, situato all'interno del Parco Nazionale Torres del Paine, diviso in tre parti da pezzi di terra.

Le linee più scure visibili sui ghiacciai sono morene, accumuli di roccia, terreno e detriti depositati dai ghiacciai. Si può osservare che le estremità di alcuni ghiacciai si sono staccate, formando iceberg che ora galleggiano nei fiordi e nei laghi. Il ritiro dei ghiacciai in Patagonia negli ultimi 50 anni è un chiaro indicatore del cambiamento climatico ed è uno dei principali fattori che contribuiscono all’innalzamento del livello del mare.

I dati satellitari, come quelli forniti dalla missione Copernicus Sentinel-2, svolgono un ruolo fondamentale nel monitoraggio dei cambiamenti nella massa, nell’estensione e nello spessore dei ghiacciai. In questo modo, gli scienziati potranno comprendere meglio il loro impatto sull’innalzamento del livello del mare e studiare ulteriormente gli effetti del cambiamento climatico in questa regione.

– Contiene dati Copernicus Sentinel modificati (2023), elaborati da ESA, CC BY-SA 3.0 IGO