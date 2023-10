L'eclissi solare parziale ha affascinato alcuni residenti del New Hampshire

Sabato alcuni residenti del New Hampshire hanno assistito ad un affascinante evento astronomico mentre un'eclissi solare parziale ha abbellito i cieli. Secondo la NASA, l’eclissi è stata visibile in tutti i 49 stati continentali degli Stati Uniti, in attesa di condizioni meteorologiche favorevoli.

I residenti locali hanno utilizzato la pagina Facebook ULocal del New Hampshire per condividere le loro splendide fotografie dell'eclissi catturate in varie località, tra cui Merrimack, Manchester e Gilmanton. Durante l'evento, la luna passò tra la terra e il sole, provocando un parziale blocco del sole. L'effetto risultante è stato descritto come un “morso del sole”, con l'ombra della luna che copre circa il 17% del sole durante l'eclissi massima nel New Hampshire.

L'eclissi solare parziale è iniziata intorno alle 12:16, ha raggiunto il suo massimo intorno alle 1:34 e si è conclusa intorno alle 2:30. Anche se durante l'evento c'era la possibilità di una copertura nuvolosa, molti fortunati osservatori nel New Hampshire hanno potuto per assistere a questo raro evento astronomico.

È importante notare che l'osservazione di un'eclissi solare dovrebbe essere eseguita in sicurezza per proteggere gli occhi dai raggi dannosi. La meteorologa Jacqueline Thomas ha fornito suggerimenti sui modi più sicuri per osservare un'eclissi solare parziale.

I residenti del New Hampshire possono aspettarsi un'altra straordinaria esperienza di eclissi solare tra meno di sei mesi, poiché è prevista un'eclissi solare totale.

Fonte:

– Nasa