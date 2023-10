Eclissi solare parziale visibile a Thunder Bay

Sabato, i residenti di Thunder Bay avranno la possibilità di assistere ad un'eclissi solare parziale. A partire dalle 11:38 circa il 34% del sole sarà oscurato dall'ombra della luna. L'eclissi raggiungerà il suo picco alle 12:52 e si concluderà alle 2:08. Questo evento è noto come eclissi anulare, in cui la Luna si posiziona tra la Terra e il Sole, causando un blocco parziale della luce solare. A differenza dell’eclissi totale, che oscura completamente il sole, l’eclissi anulare ne copre solo una parte.

Joe Mastrangelo, membro dei Thunder Bay Starchasers, un gruppo locale di appassionati di astronomia, spiega che a causa dell'attuale distanza della Luna dalla Terra, l'eclissi assomiglierà a un morso del sole. Per osservare l’intero aspetto “ad anello” del sole durante un’eclissi anulare, bisognerebbe trovarsi lungo un percorso specifico dall’Oregon al Texas e attraverso parti del Sud America.

Per coloro che desiderano vedere l'eclissi solare parziale a Thunder Bay, Mastrangelo consiglia di utilizzare occhiali da eclissi appositamente progettati, che sono molto più scuri dei normali occhiali da sole. È importante evitare di guardare direttamente il sole senza un'adeguata protezione, poiché le radiazioni solari possono causare danni agli occhi. La NASA sconsiglia l'uso di fotocamere, telescopi, binocoli o qualsiasi altro dispositivo ottico per osservare il sole durante un'eclissi, poiché i raggi solari concentrati possono bruciare attraverso i filtri e causare gravi lesioni.

Se non riesci a procurarti gli occhiali per eclissi, esistono vari metodi alternativi per visualizzare indirettamente l'eclissi utilizzando oggetti trovati in casa o tramite il riciclaggio. Maggiori informazioni su questi metodi possono essere trovate [fonte].

Nel complesso, i residenti di Thunder Bay avranno una sorpresa mentre assistono al fenomeno celeste di un'eclissi solare parziale questo sabato. Ricorda di dare priorità alla sicurezza degli occhi e goditi lo spettacolo maestoso delle meraviglie della natura.

Definizioni:

– Eclissi anulare: un tipo di eclissi solare in cui la Luna è posizionata tra la Terra e il sole, provocando un blocco parziale della luce solare, lasciando un aspetto di “anello di fuoco”.

– Occhiali Eclipse: occhiali speciali appositamente progettati per proteggere gli occhi dai raggi dannosi del sole durante un'eclissi.

