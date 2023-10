L'eclissi anulare: uno spettacolare evento celeste

Sabato, gli osservatori del cielo di tutto il mondo avranno l'opportunità di assistere a un raro evento celeste noto come eclissi anulare. A differenza di un’eclissi solare totale in cui la Luna copre completamente il sole, creando un momento di oscurità, un’eclissi anulare lascia un affascinante “anello di fuoco” attorno ai bordi della Luna.

Il fenomeno si verifica perché il diametro del sole è circa 400 volte più grande di quello della luna, mentre il sole è anche circa 400 volte più lontano dalla Terra. Di conseguenza, la Luna solitamente non è in grado di bloccare completamente il Sole, provocando un’eclissi anulare in cui una piccola porzione del Sole rimane visibile.

Tuttavia, non tutti potranno assistere a questo evento unico. Anche se il Canada sperimenterà un’eclissi parziale, solo alcune regioni avranno la fortuna di vedere l’eclissi anulare in tutto il suo splendore. La Columbia Britannica, in particolare, avrà la vista migliore, con circa il 75% del sole coperto a Vancouver e Victoria.

Per osservare l'eclissi in sicurezza, gli esperti sconsigliano di guardare direttamente il sole poiché può causare gravi danni agli occhi. Raccomandano invece metodi come proiettare un’immagine del sole su un pezzo di carta utilizzando un telescopio o utilizzando occhiali specializzati per eclissi. La Royal Astronomical Society of Canada offre occhiali sicuri per l'eclissi per la visualizzazione, oppure è possibile utilizzare anche gli occhiali da saldatore numero 14.

Per coloro che non possono accedere a un'adeguata protezione per gli occhi o che sperimentano condizioni meteorologiche avverse, ci saranno opportunità di visione online. La NASA trasmetterà l'eclissi sul suo canale YouTube e il Virtual Telescope Project fornirà una copertura in diretta da più località.

Le eclissi anulari sono considerate eventi rari e si verificano circa una volta ogni due o tre anni quando la Luna si trova alla distanza corretta dalla Terra e correttamente allineata con il sole. Quindi, non perdere l'occasione di assistere a questo straordinario spettacolo naturale e ricordati di osservare l'evento in sicurezza.

