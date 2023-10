Spettacolare fenomeno naturale: l'eclissi solare parziale

Sabato mattina (12 ottobre) nel Paese della Pace si svolgerà un evento celeste raro e maestoso: un’eclissi solare parziale. Se il tempo lo permette, gli osservatori avranno l'opportunità di assistere a questo straordinario spettacolo dopo le 9:XNUMX

Le previsioni di Environment Canada indicano un mix di sole e nuvole, che fa sperare in condizioni di visione ottimali. Mentre la luna si posiziona tra la Terra e il sole, gli spettatori rimarranno meravigliati dalla vista affascinante di un alone luminoso che circonda la sagoma della luna.

Gli astronomi classificano questo particolare evento come una “eclissi solare anulare”. Questa classificazione si basa sul posizionamento della Luna rispetto alla Terra e al Sole. Durante un'eclissi solare anulare, la Luna è la più lontana dalla Terra, risultando in un sorprendente effetto visivo in cui la Luna appare come una macchia oscurata contro la brillantezza del sole.

Appassionati e fotografi attendono con impazienza questo straordinario evento. Serve a ricordare le incredibili meraviglie e i fenomeni maestosi che si verificano nell'universo.

Rimani connesso agli aggiornamenti meteo e assicurati di prendere le precauzioni necessarie per osservare in sicurezza l'eclissi solare parziale. Ricordati di proteggere i tuoi occhi utilizzando occhiali eclissi certificati o metodi di visione alternativi, come i proiettori stenopeici.

Non perdere l'occasione di assistere alla bellezza mozzafiato di un'eclissi solare parziale!

