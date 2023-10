Vivi un'eclissi solare parziale al Telus World of Science

Sabato, i cieli sopra l'Alberta saranno testimoni di un raro fenomeno poiché avrà luogo un'eclissi solare parziale. Il Telus World of Science di Edmonton, in collaborazione con la Royal Astronomical Society of Canada – Edmonton, invita il pubblico a osservare in sicurezza l'eclissi attraverso la visione gratuita del telescopio presso l'Osservatorio RASC a Coronation Park.

Questa particolare eclissi è nota come eclissi solare anulare, non perché si verifica ogni anno, ma perché “anulare” si riferisce a un anello. Il direttore senior del planetario e delle scienze spaziali presso Telus World of Science, Frank Florian, spiega che durante questa eclissi, il disco della luna è leggermente più piccolo di quello del sole. Di conseguenza, quando la Luna copre il Sole, attorno alla Luna è visibile un anello di luce solare, che crea un anello. Questo è il motivo per cui si chiama eclissi solare anulare.

Sfortunatamente, l’”anello di fuoco”, che si riferisce al cerchio luminoso della luce solare attorno alla luna, sarà visibile solo in alcuni punti lungo uno stretto percorso sulla Terra, e Edmonton non si trova lungo quel percorso. Tuttavia, i residenti di Edmonton possono ancora godersi un'eclissi solare parziale, con circa il 53% della superficie solare coperta nel punto massimo dell'eclissi alle 10:28.

È fondamentale notare che guardare direttamente il sole è estremamente pericoloso, soprattutto durante un'eclissi solare. Florian avverte che anche in una giornata normale è dannoso guardare il sole senza occhiali protettivi adeguati. Per assistere in sicurezza all'eclissi, Florian incoraggia le persone a visitare il centro scientifico e a utilizzare i telescopi e gli occhiali forniti.

Si prevede che l'eclissi solare parziale duri due ore e 27 minuti, con inizio alle 9:17 e conclusione alle 11:44, con il punto massimo dell'eclissi alle 10:28. Ingresso all'osservatorio di Telus World of Sabato la lezione di scienze è gratuita.

Fonte:

– Telus Mondo della Scienza – Edmonton

– Società Astronomica Reale del Canada – Edmonton