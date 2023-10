Eclissi solare parziale che abbellirà il cielo domani mattina

Domani mattina, un'eclissi solare parziale affascinerà gli osservatori del cielo mentre la luna passa davanti al sole. L'eclissi dovrebbe iniziare alle 9:13 e raggiungere il suo picco alle 10:29.

Qui a Medicine Hat vedremo la luna coprire circa il 60% del sole al suo massimo. Tuttavia, alcuni individui fortunati in altre parti del mondo sperimenteranno uno spettacolare effetto “anello di fuoco”, in cui la luna si allinea perfettamente con il sole.

È importante notare che osservare direttamente l'eclissi solare ad occhio nudo può causare gravi danni agli occhi. Lukas Gornisiewicz, cacciatore di eclissi e fotografo, sottolinea l'importanza di utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi, come occhiali da eclissi o un parasole per saldatura numero 14. Queste misure protettive sono essenziali per evitare qualsiasi potenziale danno ai nostri occhi durante questo evento celeste.

Un'eclissi solare si verifica quando la Luna passa tra il sole e la Terra, proiettando un'ombra sulla superficie terrestre. Questo fenomeno naturale si verifica circa ogni 18 mesi e offre uno spettacolo visivo affascinante per gli appassionati di astronomia.

Quindi, prendi gli occhiali per l'eclissi e preparati ad assistere a questo maestoso spettacolo celeste domani mattina. Ricorda, dai sempre priorità alla sicurezza dei tuoi occhi quando osservi tali eventi.

Foto per gentile concessione di Lukas Gornisiewicz

