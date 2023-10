I residenti del sud-ovest della Columbia Britannica hanno un punto di osservazione privilegiato per l'eclissi solare

I residenti nella Columbia Britannica sudoccidentale hanno il miglior punto di osservazione per osservare un'eclissi solare dell'anello di fuoco. Questo tipo di eclissi si verifica quando la luna passa davanti al sole ma non lo copre completamente, creando un anello di fuoco attorno alla luna oscura. L'eclissi dovrebbe iniziare alle 8:08, raggiungere il suo picco intorno alle 9:20 e concludersi entro le 10:38 a Vancouver. Tuttavia, gli spettatori potrebbero essere ostacolati dalle previsioni del tempo, che prevedono nuvole e rovesci su gran parte del sud-ovest della Columbia Britannica

Durante l'eclissi, si prevede che la Luna blocchi una porzione significativa del sole, con una copertura compresa tra il 70 e l'80% in alcune aree del sud-ovest aC. Il resto della provincia avrà una copertura tra il 50 e il 70%. Laura Flinn, insegnante di fisica presso la Kwantlen Polytechnic University, suggerisce che se il tempo si rivelerà problematico, i nordamericani avranno un'altra opportunità di assistere a un'eclissi solare completa l'8 aprile 2024. L'evento del 2024 sarà visibile in alcune parti dell'Ontario, del Quebec, Nuovo Brunswick, Isola del Principe Edoardo, Terranova e Labrador.

Nella speranza di cieli sereni, Flinn esprime ottimismo sul fatto che i residenti di BC non dovranno aspettare o viaggiare per assistere di persona a un'altra eclissi. L'Università Politecnica di Kwantlen, riconoscendo l'importanza dell'evento, sta organizzando un evento per garantire che le persone possano osservarlo in sicurezza. È importante notare che gli spettatori non dovrebbero mai guardare direttamente il sole, anche durante un'eclissi. Flinn sottolinea il rischio di danni agli occhi derivanti da un'esposizione diretta prolungata ai raggi del sole. L'università consiglia ai partecipanti di prestare attenzione e di non lasciarsi ipnotizzare dall'eclissi, poiché ciò potrebbe portare a uno sguardo prolungato e potenziali danni agli occhi.

Fonte: The Canadian Press