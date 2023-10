I residenti nella Columbia Britannica sudoccidentale hanno una visione ideale per l'eclissi solare

I residenti nella Columbia Britannica sudoccidentale hanno la migliore opportunità di assistere a un'eclissi solare dell'anello di fuoco il 14 ottobre 2023. Questo tipo di eclissi si verifica quando la luna passa davanti al sole, creando un anello infuocato attorno alla luna oscura. L'eclissi inizierà alle 8:08, raggiungerà il suo picco intorno alle 9:20 e terminerà entro le 10:38 a Vancouver. Tuttavia, le previsioni del tempo prevedono nubi e rovesci nella regione, che potrebbero ostacolare la visibilità.

Mentre il sud-ovest del BC godrà di una copertura solare dal 70 all'80%, il resto della provincia può aspettarsi una copertura dal 50 al 70%. Laura Flinn, insegnante di fisica presso la Kwantlen Polytechnic University, consiglia ai nordamericani di non preoccuparsi se perdono questo evento a causa del tempo. Un’eclissi solare completa è prevista per l’8 aprile 2024 e sarà visibile in alcune parti dell’Ontario, del Quebec, del New Brunswick, dell’Isola del Principe Edoardo e di Terranova e Labrador.

Flinn spera che il cielo si schiarisca prima che l'eclissi raggiunga il suo picco, consentendo ai residenti di BC di osservare il fenomeno senza dover aspettare o viaggiare. Per garantire la sicurezza durante l'evento, l'università ospiterà un evento di osservazione e ricorderà alle persone di non guardare direttamente il sole. Fissare il sole, anche durante un'eclissi, può causare danni agli occhi.

Questo rapporto di The Canadian Press è stato pubblicato per la prima volta il 14 ottobre 2023.

Fonte:

– La stampa canadese