La sonda solare Parker continua a esplorare i segreti del sole

La Parker Solar Probe, una navicella spaziale lanciata dalla NASA, ha raggiunto un altro traguardo compiendo il suo 17° avvicinamento ravvicinato al sole. Durante questo avvicinamento, arrivò a 7.26 milioni di chilometri dalla superficie del sole. Questo è solo uno di una serie di risultati ottenuti dalla sonda, che recentemente è diventata la prima navicella spaziale a volare attraverso un'espulsione di massa coronale (CME) e raccogliere dati. L'incontro con la CME è avvenuto durante il tredicesimo avvicinamento della sonda al sole.

Il successo della Parker Solar Probe nello studio del Sole è dovuto in parte al suo sorvolo di Venere assistito dalla gravità alla fine di agosto. Questa manovra ha permesso alla navicella spaziale di avvicinarsi al sole all'impressionante velocità di 635,266 chilometri orari. Nonostante le condizioni estreme che deve affrontare, con temperature che raggiungono i 1,400°C, gli strumenti della sonda sono protetti da una schermatura che consente loro di operare in un ambiente a temperatura ambiente quasi normale.

L'obiettivo principale della missione Parker Solar Probe è comprendere la corona solare, l'atmosfera più esterna del sole e i processi che la riscaldano. Gli scienziati sperano anche di ottenere informazioni sull’accelerazione del vento solare, che è il flusso di particelle cariche che fluisce dal sole. Inoltre, la sonda è attrezzata per studiare le particelle energetiche emesse dal sole e determinare come vengono trasportate.

Le espulsioni di massa coronale, eventi potenti che rilasciano grandi quantità di plasma nello spazio, hanno impatti significativi sulla Terra. Possono causare interruzioni nel campo magnetico del nostro pianeta, portando a fenomeni come l’aurora boreale e interruzioni ai sistemi di comunicazione e di energia. Gli scienziati sono interessati a comprendere le forze dietro queste tempeste solari e utilizzare tale conoscenza per migliorare le previsioni.

Il recente incontro della Parker Solar Probe con una CME ha fornito dati preziosi sulla velocità e la densità del materiale espulso. Sebbene la Terra non sia stata direttamente colpita da questa particolare CME, i dati raccolti dalla sonda contribuiscono a una migliore comprensione di questi eventi e dei loro potenziali effetti.

Grazie al suo esclusivo scudo termico e al sistema di protezione termica, Parker Solar Probe è in grado di resistere alle condizioni estreme vicino al sole. La navicella spaziale continuerà le sue orbite ravvicinate attorno al Sole, con piani per 24 passaggi al perielio prima che la missione si concluda a metà del 2025. I dati raccolti dalla sonda faranno luce sul vento solare e sui processi che lo spingono in tutto il sistema solare.

Fonte: Universo oggi