Atteggiamenti dei genitori nei confronti della partecipazione alla ricerca genomica per bambini sani

Uno studio recente ha esplorato l'atteggiamento dei genitori nei confronti della partecipazione dei loro figli sani alla ricerca genomica e le loro aspettative per la restituzione dei risultati. La ricerca mirava a comprendere le opinioni dei genitori che partecipavano a una rete di ricerca sulle cure primarie e avevano figli sani. Lo studio ha condotto interviste telefoniche semi-strutturate con 26 genitori, analizzando tematicamente le trascrizioni.

Dalle interviste sono emersi tre temi chiave. Il primo tema era la reciprocità, in cui i genitori esprimevano la preferenza nel ricevere risultati clinicamente utilizzabili, a esordio infantile, come gesto reciproco per la loro partecipazione alla ricerca. Si prevede inoltre di essere ricontattati nel tempo per eventuali ulteriori informazioni o aggiornamenti. Il secondo tema ha esplorato gli impatti a valle dei test genetici. I genitori speravano in futuri benefici clinici per i loro figli, ma erano anche preoccupati per il rischio di discriminazione genetica. Volevano assicurarsi che la partecipazione alla ricerca genomica non avrebbe avuto conseguenze negative per il futuro del loro bambino.

Il terzo tema era il potere e l’empowerment. Alcuni genitori si sono sentiti responsabilizzati dalla partecipazione alla ricerca genomica, poiché ha permesso loro di intraprendere azioni preventive per i loro figli e altri membri della famiglia. L’hanno vista come un’opportunità per prendere decisioni informate e potenzialmente evitare potenziali rischi per la salute. Tuttavia, altri genitori erano riluttanti a limitare l'autonomia dei propri figli partecipando a ricerche che avrebbero potuto portare alla scoperta di condizioni mediche o predisposizioni genetiche.

Comprendere questi atteggiamenti e aspettative può aiutare a definire approcci alla ricerca genomica incentrati sui partecipanti. I ricercatori possono considerare queste tensioni quando progettano studi per ottimizzare il processo decisionale e la partecipazione dei genitori, massimizzando al contempo l’utilità dei risultati. Inoltre, affrontare le preoccupazioni legate alla discriminazione genetica e promuovere l’autonomia nel processo decisionale può aumentare ulteriormente la volontà dei genitori di impegnarsi nella ricerca genomica con i loro figli sani.

