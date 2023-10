Un fossile di trilobite rivela un'antica dieta

I ricercatori hanno fatto una scoperta rivoluzionaria esaminando i resti fossili di un trilobite del periodo Ordoviciano. Utilizzando la microtomografia al sincrotrone, un team di paleontologi è stato in grado di identificare l'ultimo pasto del trilobite, che si era mineralizzato nel suo stomaco fossile. Ciò segna la prima prova conosciuta della dieta dei trilobiti e fornisce preziose informazioni sulle abitudini alimentari dell'antica creatura.

Il team ha identificato gusci frammentati nello stomaco del trilobite, che hanno determinato appartenessero a vari organismi marini come ostracodi, ioliti e bivalvi. Ciò suggerisce che il trilobite si nutrisse in modo non selettivo, consumando qualsiasi cosa abbastanza piccola da stare in bocca o facilmente spezzabile. Tuttavia, i ricercatori non possono confermare se il cibo fosse vivo, morto o una combinazione di entrambi.

Il fossile in questione è quello di Bohemolichas incola, una delle oltre 20,000 specie di trilobiti esistite durante il loro regno di 270 milioni di anni sulla Terra. L'esemplare, scoperto più di un secolo fa, è conservato nel Museo di Buroslav Horák nella Repubblica Ceca. Il paleontologo Petr Kraft, l'autore principale dello studio, aveva osservato il fossile e il suo contenuto intestinale da bambino, ma non aveva la tecnologia per esaminarlo in dettaglio.

I ricercatori attribuiscono l'eccezionale conservazione del trilobite al fatto che è stato inghiottito e sepolto da un flusso di fango sottomarino. Questa circostanza ricorda un altro fossile straordinario, che raffigurava un mammifero e un dinosauro dal becco intrecciati tra loro. Si ritiene che il trilobite sia stato recuperato da altri mangiatori di fondo dopo la sua morte, rivelando prove di tentativi di scavo. Tuttavia, questi spazzini evitavano di consumare l'intestino del trilobite, probabilmente a causa delle condizioni nocive all'interno del tratto digestivo.

Questo fossile offre uno sguardo unico sulla vita e la dieta di un trilobite, facendo luce sull'antico passato. La sua immacolata conservazione esemplifica il potenziale dei resti ben conservati di rivelare preziose informazioni sulle specie estinte.

