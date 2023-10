Il telescopio spaziale James Webb scopre centinaia di oggetti di massa planetaria fluttuanti nella nebulosa di Orione

Il telescopio spaziale James Webb (JWST) ha fatto una scoperta sorprendente nella Nebulosa di Orione. Le osservazioni della Near-Infrared Camera (NIRCam) del JWST hanno rivelato più di 500 oggetti di massa planetaria fluttuanti, noti anche come "pianeti canaglia", che vagano attraverso la nebulosa. Ciò che è ancora più intrigante è che circa 40 di questi oggetti esistono in ampie coppie binarie, sfidando le attuali teorie sulla formazione dei pianeti canaglia.

Oggetti di massa planetaria fluttuanti che non orbitano attorno a una stella sono stati osservati in precedenza, ma mai in numeri così grandi. Questi oggetti sono ancora giovani e luminosi a causa del calore derivante dalla loro formazione. Con il passare del tempo si raffredderanno e svaniranno alla vista.

Ci sono due ipotesi prevalenti per la formazione di questi pianeti canaglia. Uno suggerisce che collassano e si condensano direttamente da una nube molecolare di formazione stellare, proprio come le stelle stesse. L'altro propone che si formino in orbita attorno a giovani stelle attraverso l'accrescimento del nucleo e vengano successivamente espulsi a causa delle forze gravitazionali e delle risonanze delle maree.

Samuel Pearson, ricercatore presso l'Agenzia spaziale europea (ESA) e autore principale di un pre-print sulle nuove osservazioni, ritiene che una combinazione di entrambi i processi sia probabilmente responsabile della maggior parte degli oggetti di massa planetaria nella Nebulosa di Orione. Tuttavia, le coppie binarie pongono una sfida a questa spiegazione. Pearson si riferisce a questi oggetti come JuMBO (Jupiter Mass Binary Objects) e li considera un mistero.

Il problema con i JuMBO è la loro massa. I modelli prevedono che la massa minima per un oggetto di massa planetaria formato direttamente da una nube molecolare dovrebbe essere tre volte quella di Giove. Tuttavia, alcuni dei JuMBO scoperti hanno masse inferiori a questo limite minimo. Inoltre, trovarli in coppie binarie aggiunge ulteriore puzzle.

Sono state proposte due possibili spiegazioni. Uno suggerisce che la funzione di massa iniziale, che descrive la distribuzione di massa delle stelle alla nascita, si estenda a masse molto più piccole di quanto precedentemente compreso. L’altra possibilità è che i JuMBO vengano espulsi dai sistemi planetari.

Un modello proposto da Rosalba Perna della Stony Brook University e dai suoi colleghi suggerisce che due pianeti giganti di un sistema potrebbero essere espulsi se si allineano e sperimentano un incontro ravvicinato con una stella vicina. Questi pianeti giganti possono formarsi a grandi distanze dalla loro stella, anche oltre le 50 unità astronomiche.

I risultati della Nebulosa di Orione sono in linea con le previsioni fatte da Aleks Scholz dell'Università di St Andrews. Scholz aveva previsto che il JWST avrebbe rilevato un numero significativo di pianeti canaglia di piccola massa negli ammassi stellari giovani.

Per indagare ulteriormente sui JuMBO, Pearson e Mark McCaughrean, consulente senior dell'ESA per la scienza e l'esplorazione, prevedono di utilizzare lo spettrometro nel vicino infrarosso (NIRSpec) del JWST in uno studio futuro. Queste osservazioni forniranno maggiori dettagli sulla temperatura degli oggetti, sulla gravità superficiale e sulla composizione atmosferica. Inoltre, i ricercatori cercheranno oggetti di massa planetaria in un altro giovane ammasso stellare, NGC 2244, per ottenere maggiori informazioni sulla loro formazione.

Anche se si sa poco su questi oggetti di massa planetaria, Pearson suggerisce che nella Via Lattea potrebbero essercene più di quante siano le stelle. La questione su come definirli come pianeti, nane sub-brune o qualcos'altro rimane aperta, ma Pearson evita di farsi prendere dalla definizione di categorie e preferisce concentrarsi sull'affascinante scienza dietro di esse.

Fonte:

– Il telescopio spaziale James Webb scopre centinaia di oggetti di massa planetaria fluttuanti nella nebulosa di Orione (articolo fonte)

– La scommessa da dieci miliardi di dollari: perché i ritardi del JWST sono stati un vantaggio per la scienza degli esopianeti (articolo fonte)