La vernice che cambia colore ispirata al polpo

I ricercatori del Kostas Research Institute della Northeastern University hanno fatto una scoperta entusiasmante nel campo dei materiali che cambiano colore. Studiando le proprietà uniche dei cefalopodi come polpi e calamari, hanno trovato un modo per creare una vernice che cambia colore quando esposta alla luce. L'ingrediente chiave di questa vernice è la xantommatina, un colorante naturale presente nei cefalopodi che consente loro di cambiare rapidamente colore in risposta a minacce o cambiamenti di luce.

I ricercatori del KRI stanno lavorando da tempo per replicare questa capacità di cambiare colore nella vernice. In passato, hanno creato con successo cerotti indossabili che cambiano colore se esposti alla luce solare. Ora hanno trovato un modo per rendere reversibile il cambiamento di colore, consentendo al materiale di tornare al suo colore originale.

Il team ha scoperto che il biossido di titanio funge da conduttore per il cambiamento di colore. Mescolando diverse quantità di biossido di titanio con xantommatina, sono stati in grado di controllare la velocità e l'intensità del cambiamento di colore. I cambiamenti possono verificarsi in soli cinque minuti e durare fino a 24 ore, a seconda della durata dell'esposizione alla luce.

Questa vernice innovativa ha varie applicazioni, che vanno dalle opere d'arte temporanee al monitoraggio ambientale. Può essere utilizzato per creare opere d'arte che cambiano di giorno in giorno sulle pareti interne, offrendo agli spettatori un'esperienza unica. Inoltre, offre un'alternativa ecologica alle vernici convenzionali, poiché non contiene sostanze chimiche dannose che possono essere dannose sia per i pittori che per l'ambiente.

I ricercatori sperano di espandere il loro sistema di cambio colore ad altri materiali e di ampliare la tavolozza dei colori oltre la gamma giallo-rosso utilizzata nell’esperimento iniziale. Mirano inoltre a dare agli utenti il ​​controllo sulla velocità con cui cambiano i colori.

Questa ricerca innovativa è stata recentemente pubblicata su Advanced Science e apre nuove possibilità per il mondo dell’arte e dei materiali rispettosi dell’ambiente.

Fonte: Kostas Research Institute della Northeastern University