Il buco annuale nello strato di ozono raggiunge dimensioni record a settembre

Gli scienziati dell'Agenzia spaziale europea hanno riferito che il buco annuale nello strato di ozono ha raggiunto una dimensione record nel mese di settembre. Il buco, che appare ogni anno sopra l'Antartide, varia di dimensioni a causa della temperatura e di altre condizioni atmosferiche. Tuttavia, questa notizia non dovrebbe essere motivo di allarme poiché l'esistenza e le fluttuazioni del buco sono un evento naturale.

Il cosiddetto “buco” nello strato di ozono è in realtà un assottigliamento dell’atmosfera che si verifica stagionalmente sull’Antartide durante la primavera polare. Questo fenomeno è causato da condizioni meteorologiche estreme e da nubi stratosferiche polari uniche che si formano in alto nell’atmosfera durante il freddo e buio inverno in Antartide. Queste nubi interagiscono con sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono, che vengono attivate dalla luce ultravioletta quando il sole ritorna dopo mesi di oscurità.

Mentre la dimensione esatta del buco quest’anno è ancora in fase di determinazione, gli scienziati dell’Agenzia spaziale europea hanno riferito che a settembre è cresciuto fino a tre volte la dimensione del Brasile, rendendolo uno dei più grandi mai registrati in quel momento. Si prevedeva che quest’anno il buco dell’ozono potrebbe essere più grande del solito a causa del vapore acqueo emesso dall’eruzione del vulcano Hunga Tonga nel gennaio 2022.

È importante notare che, anno dopo anno, lo strato di ozono è sulla buona strada per il completo recupero entro i prossimi decenni. La scoperta del buco dell’ozono negli anni ’1970 e ’1980 era collegata all’inquinamento da clorofluorocarburi (CFC), utilizzati nell’aria condizionata, nei refrigeranti e in altre applicazioni. Il Protocollo di Montreal, firmato nel 1987, ha vietato l’uso dei CFC, ma essi persistono ancora nella nostra atmosfera. Il monitoraggio dello strato di ozono è fondamentale per garantire che i paesi aderiscano al Protocollo di Montreal e salvaguardare la vita sulla Terra dagli effetti dannosi della luce UV ad alta energia proveniente dal sole.

Fonti: The Weather Company, Agenzia spaziale europea