L’espansione del buco dell’ozono sull’Antartide solleva preoccupazioni sulla riduzione dell’ozono

Il buco dell’ozono sopra l’Antartide ha raggiunto una dimensione circa tre volte quella del Brasile, segnalando un significativo esempio di riduzione dello strato di ozono. L’Agenzia spaziale europea (ESA) lo ha scoperto riguardo allo sviluppo utilizzando i dati raccolti dal suo satellite Copernicus Sentinel-5P il 16 settembre 2023.

Gli scienziati stanno ora studiando le cause alla base di questa vasta “area che riduce lo strato di ozono”. Una possibile connessione allo studio è l’eruzione del vulcano sottomarino di Tonga, Hunga Tonga Hunga Ha’apai, all’inizio del 2022. L’eruzione ha scatenato onde d’urto e attivato gli allarmi tsunami, con il satellite che ha catturato immagini di fumo e cenere fluttuanti nell’atmosfera.

Il rilascio di gas vulcanici e aerosol durante questa eruzione viene ora esaminato come un potenziale fattore nell’esacerbare la riduzione dello strato di ozono sopra l’Antartide. Il satellite Copernicus Sentinel-5P, lanciato nel 2017, ha svolto un ruolo cruciale nel monitoraggio dell'atmosfera terrestre nell'ambito delle missioni Copernicus Sentinel.

Secondo le recenti scoperte dell’ESA, il buco dell’ozono si è espanso su un’area di circa 26 milioni di chilometri quadrati. Anche se questo si colloca tra i più grandi buchi di ozono stagionali registrati, resta indietro rispetto al record stabilito nel 2000 che raggiunse quasi 28.4 milioni di chilometri quadrati.

Le dimensioni del buco dell'ozono variano durante tutto l'anno e in genere raggiungono il picco tra metà settembre e metà ottobre. Questo fenomeno è attribuito all’indebolimento e all’eventuale dissipazione del vortice polare nell’emisfero meridionale con l’aumento delle temperature stratosferiche. L’ESA prevede che i livelli di ozono nella regione colpita torneranno alla normalità entro la fine di dicembre.

Lo strato di ozono nella stratosfera terrestre svolge un ruolo vitale nel proteggere il nostro pianeta dalle dannose radiazioni ultraviolette (UV) del sole. È costituito da un'alta concentrazione di molecole di ozono. Le misurazioni satellitari, come quelle fornite dal Sentinel-5P, consentono agli scienziati di monitorare da vicino l'evoluzione dello strato di ozono.

L’espansione del buco dell’ozono sopra l’Antartide è motivo di preoccupazione a causa delle sue potenziali implicazioni sull’ambiente e sulla salute. Saranno necessari ulteriori ricerche e un monitoraggio continuo per comprendere le cause dietro questo significativo sviluppo e attuare misure per preservare lo strato di ozono.

– Agenzia spaziale europea (ESA)

– Centro aerospaziale tedesco (DLR)