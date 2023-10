La dimensione record del buco dell’ozono sopra l’Antartide nel 2023

By

Secondo le misurazioni del satellite Copernicus Sentinel-5P, il buco dell’ozono sopra l’Antartide di quest’anno è uno dei più grandi mai registrati. Definita dagli scienziati “l’area di riduzione dell’ozono”, ha raggiunto una dimensione di 26 milioni di chilometri quadrati il ​​16 settembre 2023, ovvero circa tre volte la dimensione del Brasile.

Lanciato nel 2017, Copernicus Sentinel-5P è il primo satellite dedicato al monitoraggio dell'atmosfera terrestre. Dotato dell'avanzato spettrometro per immagini multispettrali Tropomi, è in grado di rilevare le firme uniche dei gas atmosferici su diverse lunghezze d'onda per fornire informazioni più accurate e dettagliate sugli inquinanti.

Diego Loyola, scienziato senior del Centro aerospaziale tedesco, ha sottolineato l'importanza dei dati Sentinel-5P nel monitoraggio dello strato di ozono. Le misurazioni del satellite integrano i dati raccolti dalle stazioni a terra e ampliano il record di dati globali sull'ozono dei sensori satellitari europei negli ultimi tre decenni.

Il prodotto della colonna di ozono totale Sentinel-5P, che fornisce una valutazione accurata dei livelli di ozono, viene reso disponibile al Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) entro tre ore dal tempo di misurazione. Antje Inness, scienziata senior del CAMS, ha osservato che il loro servizio di monitoraggio e previsione dell’ozono ha rivelato un inizio anticipato del buco dell’ozono del 2023, che è in costante aumento di dimensioni da metà agosto.

Claus Zehner dell'ESA, il responsabile della missione di Copernicus Sentinel-5P, ha sottolineato che mentre gli eventi del buco dell'ozono possono essere monitorati dallo spazio utilizzando i dati sull'ozono Tropomi, essi indicano solo la forza dei campi di vento regionali attorno alle aree polari. Pertanto, questi fenomeni non possono essere utilizzati direttamente per monitorare i cambiamenti globali dell’ozono.

In conclusione, le misurazioni del satellite Copernicus Sentinel-5P hanno rivelato che il buco dell’ozono del 2023 sopra l’Antartide è tra i più grandi mai registrati. Questi dati contribuiranno a una migliore comprensione della riduzione dello strato di ozono e consentiranno agli scienziati di continuare a monitorare da vicino la sua evoluzione.

