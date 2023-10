Il crescente buco dell’ozono sopra l’Antartide

By

Un nuovo studio rivela che il buco nello strato di ozono sopra l’Antartide ha raggiunto una dimensione quasi tre volte più grande di quella del Brasile. Questa valutazione è stata effettuata dopo aver analizzato i dati satellitari del satellite Copernicus Sentinel-5P dell'Agenzia spaziale europea. Le osservazioni indicano che il divario potrebbe essere stato causato dall’eruzione del vulcano sottomarino di Tonga all’inizio del 2022, che ha rilasciato nell’aria quantità significative di vapore acqueo.

Gli esperti ritengono che la presenza di vapore acqueo potrebbe aver provocato la formazione di nubi stratosferiche polari. Queste nubi sono il luogo in cui i clorofluorocarburi (CFC) possono reagire e accelerare la riduzione dell’ozono, secondo Antje Inness, scienziata senior del Copernicus Atmosphere Monitoring Service.

La dimensione attuale del buco dell’ozono si estende per circa 26 milioni di chilometri quadrati, rendendolo uno dei più grandi mai registrati. L’ultimo caso registrato di un buco dell’ozono altrettanto significativo si è verificato nel 2000, quando ha raggiunto un’area di circa 28.4 milioni di chilometri quadrati.

La dimensione dell’area che riduce lo strato di ozono varia durante tutto l’anno, tipicamente con il picco tra agosto e ottobre. Tra la metà di settembre e la metà di ottobre il buco è più grande, principalmente a causa dell’aumento delle temperature nell’emisfero meridionale. Queste condizioni più calde comportano un aumento della riduzione dell’ozono.

L'ozono è un gas naturale che forma uno strato protettivo nell'atmosfera terrestre, proteggendoci dai dannosi raggi ultravioletti del sole. Tuttavia, la scoperta di un buco nell’ozono sopra l’Antartide nel 1985 ha rivelato gli impatti negativi delle attività umane che utilizzano sostanze come i CFC sulla riduzione dello strato di ozono. Da allora sono state messe in atto norme rigorose per vietare le sostanze che riducono lo strato di ozono e il buco dell’ozono è attentamente monitorato.

