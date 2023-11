Esplorare Venere: svelare i misteri della sua atmosfera

Una scoperta rivoluzionaria è stata fatta dagli astronomi che studiano l'atmosfera di Venere. Chiari segni di ossigeno atomico sono stati rilevati direttamente alla luce del giorno, fornendo nuove informazioni sulle dinamiche e sui modelli di circolazione dell'atmosfera del pianeta. Guidati dal fisico Heinz-Wilhelm Hübers del Centro aerospaziale tedesco (DLR), i risultati del team hanno fatto luce sulle nette differenze tra Venere e la Terra.

Venere, spesso definita il gemello malvagio della Terra, condivide somiglianze con il nostro pianeta in termini di massa e composizione. Tuttavia, possiede un ambiente ostile con una temperatura superficiale media di 464 gradi Celsius (867 Fahrenheit) a causa delle sue spesse nubi di anidride carbonica che creano un effetto serra. L'atmosfera del pianeta gira a una velocità sorprendente, provocando venti potenti che possono raggiungere velocità di oltre 700 chilometri all'ora.

Gli scienziati sono incuriositi dal netto contrasto tra Venere e la Terra e sono ansiosi di saperne di più sul nostro pianeta vicino. Studiando l'atmosfera di Venere, speriamo di ottenere una migliore comprensione di ciò che ha portato ai percorsi divergenti di questi due mondi. Venere un tempo era simile alla Terra o è sempre stata destinata a essere una fossa mortale inospitale?

L'ossigeno atomico gioca un ruolo cruciale nello svelare i misteri di Venere. A differenza dell’ossigeno molecolare che respiriamo (O2), l’ossigeno atomico è costituito da atomi di ossigeno singoli e solitari che sono altamente reattivi. Sulla Terra, l’ossigeno atomico è abbondante ad alta quota a causa della degradazione dell’ossigeno molecolare da parte dei fotoni solari.

Un processo simile avviene su Venere quando la luce solare interagisce con l’anidride carbonica nell’atmosfera. Ciò porta alla produzione di ossigeno atomico e monossido di carbonio, che successivamente si ricombinano per formare anidride carbonica sul lato notturno del pianeta. Anche se l'ossigeno atomico è stato osservato durante questo processo sul lato notturno, è la prima volta che viene rilevato sul lato diurno di Venere.

Il gruppo di ricerca guidato da Hübers ha analizzato i dati raccolti dall'Osservatorio Stratosferico per l'Astronomia Infrarossa (SOFIA), un osservatorio ad alta quota nell'atmosfera terrestre. Attraverso le loro osservazioni, hanno scoperto che le concentrazioni di ossigeno atomico raggiungono il picco ad un'altitudine di circa 100 chilometri (62 miglia), tra due modelli di circolazione atmosferica dominanti su Venere.

Questa significativa scoperta apre nuove opportunità per esplorare la zona di transizione dell'atmosfera di Venere utilizzando l'ossigeno atomico come risorsa. Ulteriori osservazioni, in particolare in prossimità di punti specifici dell'atmosfera, forniranno una comprensione più dettagliata di questa peculiare regione e aumenteranno le future missioni spaziali su Venere.

Confrontando le misurazioni dell’ossigeno atomico nelle atmosfere della Terra, di Marte e di Venere, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sui fattori che hanno contribuito alle grandi differenze tra queste atmosfere planetarie. Questa ricerca, pubblicata su Nature Communications, apre la strada a una comprensione più profonda dei misteri che circondano Venere e la Terra.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è l'ossigeno atomico?

L'ossigeno atomico è distinto dall'ossigeno che respiriamo (O2). È costituito da atomi di ossigeno singoli e solitari che sono altamente reattivi e si legano facilmente con altri atomi. Sulla Terra, l’ossigeno atomico si trova spesso ad altitudini più elevate, dove viene creato attraverso la fotodissociazione dell’ossigeno molecolare.

Perché è importante studiare l'atmosfera di Venere?

Lo studio dell'atmosfera di Venere consente agli scienziati di ottenere informazioni sui percorsi divergenti seguiti da Venere e dalla Terra. Comprendendo le differenze tra questi due pianeti, possiamo far luce sui fattori che hanno modellato i loro ambienti e potenzialmente scoprire indizi sul futuro della Terra.

Come è stato rilevato l'ossigeno atomico su Venere?

Gli astronomi hanno utilizzato l'Osservatorio Stratosferico per l'Astronomia Infrarossa (SOFIA) per raccogliere dati sull'atmosfera di Venere. Analizzando questi dati, sono stati in grado di rilevare direttamente la presenza di ossigeno atomico sul lato diurno di Venere, fornendo preziose informazioni sulle dinamiche atmosferiche e sui modelli di circolazione del pianeta.

Su cosa si concentreranno le osservazioni e le missioni future?

Le future osservazioni e missioni mireranno a raccogliere informazioni più dettagliate sulla zona di transizione unica nell'atmosfera di Venere. Ciò comporterà lo studio di punti specifici, come le regioni antisolari e subsolari, per migliorare ulteriormente la nostra comprensione delle dinamiche atmosferiche di Venere e supportare le future esplorazioni spaziali.