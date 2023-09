Andromeda, Unexpected: i vincitori del concorso Fotografo astronomico dell'anno svelano splendide astrofotografie

Sono stati annunciati i vincitori del 15° concorso Fotografo astronomico dell'anno, con Marcel Drechsler, Xavier Strottner e Yann Sainty che si sono portati a casa il premio assoluto. La loro fotografia vincitrice, intitolata “Andromeda, Unexpected”, rivela un enorme arco di plasma situato vicino alla Galassia di Andromeda (M31), innescando una collaborazione scientifica globale in quanto potrebbe essere la più grande struttura del suo genere vicino alla nostra Via Lattea.

La Galassia di Andromeda, la nostra vicina a spirale più vicina, è stata a lungo un soggetto popolare in astrofotografia. Tuttavia, ciò che distingue questa scoperta è l’enorme dimensione dell’arco, che si estende su circa 1.5 x 0.45 gradi, e la sua vicinanza, a soli 1.2 gradi dal centro di M31, a sud-est del corpo principale della galassia.

Questa straordinaria immagine è stata catturata utilizzando un telescopio Takahashi FSQ-106EDX4, una montatura Sky-Watcher EQ6 Pro e una fotocamera ZWO ASI2600MM Pro. I fotografi hanno espresso la loro gratitudine per il premio, affermando il loro apprezzamento per il sostegno e l'incoraggiamento ricevuti. Il giudice László Francsics ha elogiato l'immagine per il suo contributo all'astrofotografia.

Il titolo di Giovane Fotografo Astronomico dell’Anno è stato assegnato agli adolescenti cinesi Runwei Xu e Binyu Wang per la loro collaborazione su “The Running Chicken Nebula”. Altri vincitori in varie categorie includevano Andreas Ettl, James Baguley, Eduardo Schaberger Poupeau, Angel An e John White, la cui immagine "Black Echo" ha vinto il Premio Annie Maunder per l'innovazione dell'immagine rappresentando visivamente il suono di un buco nero.

Il dottor Ed Bloomer, un astronomo del Royal Observatory Greenwich, ha notato le autentiche scoperte catturate nel concorso di quest'anno. Sono state ricevute oltre 4,000 candidature da 64 paesi, evidenziando l'interesse globale per l'astrofotografia. I vincitori hanno ricevuto un premio in denaro di £ 10,000, mentre sono stati premiati anche i secondi classificati e i partecipanti più elogiati.

Tutte le fotografie vincitrici, così come una selezione delle immagini selezionate, saranno esposte al National Maritime Museum di Londra dal 16 settembre. La mostra offre un'opportunità unica per ammirare la bellezza dell'universo catturata da talentuosi astrofotografi provenienti da tutto il mondo.

Fonte:

Concorso Fotografo Astronomico dell'Anno

Osservatorio reale di Greenwich