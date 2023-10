La missione russa Luna-25 termina con un incidente a causa del malfunzionamento dell'unità di controllo

By

La società spaziale statale russa Roscosmos ha rivelato che un malfunzionamento in un'unità di controllo di bordo ha portato allo schianto della navicella spaziale Luna-25 sulla Luna. L'unità di controllo non è riuscita a disattivare il sistema di propulsione, facendolo esplodere più a lungo del necessario, facendo girare la navicella fuori controllo e schiantandosi sulla luna. Questo fallimento segna la fine della prima missione lunare della Russia in 47 anni.

Il malfunzionamento si è verificato durante l'emissione di un impulso correttivo per trasferire la navicella spaziale da un'orbita lunare circolare a un'orbita ellittica di pre-atterraggio. Il sistema di propulsione ha funzionato per 127 secondi invece degli 84 secondi previsti, provocando l'incidente. La causa più probabile del malfunzionamento era un guasto nell'unità di misurazione della velocità angolare del sistema di controllo di bordo, con conseguente comandi dati errati e il sistema di propulsione non veniva spento quando necessario.

Questo incidente rappresenta una battuta d’arresto per la potenza spaziale russa, evidenziandone il declino dai tempi della competizione della Guerra Fredda. Durante quel periodo, Mosca fu la prima a lanciare in orbita un satellite, lo Sputnik 1, nel 1957, e il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin divenne la prima persona a viaggiare nello spazio nel 1961.

Nonostante questo fallimento, il Cremlino rimane ottimista riguardo al futuro della Russia nell’esplorazione spaziale. Ha minimizzato l'incidente e ha dichiarato che i piani ambiziosi nello spazio continueranno.

