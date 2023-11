Uno sguardo più da vicino al Sole: gli scienziati scoprono nuove informazioni sulle sue dimensioni

By

La nostra comprensione del Sole, la stella che si trova nel cuore del nostro sistema solare, potrebbe richiedere alcuni aggiustamenti. Un recente studio condotto da due astronomi ha trovato prove che suggeriscono che il raggio del nostro Sole è leggermente più piccolo di quanto si credesse in precedenza.

La ricerca, attualmente in fase di peer review, si basa sull'analisi delle onde sonore generate all'interno del plasma caldo del Sole. Questi suoni risonanti, chiamati modalità p, possono fornire preziose informazioni sui cambiamenti di pressione che si verificano all’interno del Sole.

Gli astrofisici Masao Takata dell'Università di Tokyo e Douglas Gough dell'Università di Cambridge sostengono che le oscillazioni in modalità p offrono una comprensione più completa dell'interno del Sole rispetto ad altre onde sonore. Immaginando il Sole come una campana in costante vibrazione, possiamo visualizzare i milioni di onde sonore oscillanti prodotte nel suo nucleo.

Tra queste onde sonore, le modalità p sono particolarmente utili per studiare il plasma caldo vorticoso all’interno del Sole, mentre le modalità f sono più adatte per analizzare gli effetti gravitazionali. Combinando numerose modalità p, gli scienziati possono creare un quadro dettagliato della struttura e del comportamento del Sole.

Il modello di riferimento tradizionale per il raggio del Sole si è basato sui modi f, che non si estendono fino al bordo della fotosfera del Sole, ma colpiscono invece una “superficie fantasma”. Ciò ha portato Takata e Gough a suggerire che i modi p forniscano una misurazione più accurata del raggio del Sole.

Sulla base dei loro calcoli utilizzando le frequenze della modalità p, questi ricercatori suggeriscono che il raggio della fotosfera del Sole è leggermente più piccolo di quanto stimato in precedenza. Sebbene la differenza possa essere minuscola, ha implicazioni significative per la nostra comprensione del Sole.

L'astrofisica Emily Brunsden sottolinea la complessità di comprendere le ragioni alla base di tali differenze, poiché vi sono numerosi fattori in gioco. Tuttavia, questi risultati sfidano il modello tradizionale e aprono nuove strade per ulteriori esplorazioni sulla natura della nostra stella.

FAQ:

D: Come hanno misurato gli astronomi il raggio del Sole?

R: Gli astronomi hanno misurato il raggio del Sole basandosi sull'analisi delle onde sonore chiamate modalità p che vengono generate e intrappolate all'interno del plasma caldo del Sole.

D: In cosa differiscono le modalità P dalle altre onde sonore?

R: Le modalità P forniscono una visione più completa dell'interno del Sole poiché consentono una comprensione dinamicamente solida rispetto ad altre onde sonore oscillanti.

D: Qual è il modello di riferimento tradizionale per il raggio del Sole?

R: Il modello tradizionale si basa sui modi f per misurare il raggio del Sole, anche se alcuni astronomi sostengono che questi non sono del tutto affidabili a causa della loro incapacità di raggiungere il bordo della fotosfera del Sole.

D: Quali implicazioni hanno questi risultati?

R: I risultati suggeriscono che il raggio del Sole è leggermente più piccolo di quanto si credesse in precedenza, sfidando il modello tradizionale e richiedendo una rivalutazione della nostra comprensione delle caratteristiche del Sole.

D: Come sono stati ottenuti i risultati?

R: I ricercatori hanno condotto calcoli basati sulle frequenze della modalità p per stimare la dimensione del raggio fotosferico del Sole.