Uno studio rileva che la massa della Via Lattea è più piccola di quanto si pensasse in precedenza

Un recente studio ha fornito una misurazione più accurata della massa della nostra galassia, la Via Lattea, e i risultati mostrano che è più piccola di quanto stimato in precedenza. Determinare la massa di una galassia può essere impegnativo, ma un metodo prevede l’esame della sua curva di rotazione, che misura la velocità delle stelle in relazione alla loro distanza dal centro galattico. Analizzando la curva di rotazione, gli scienziati possono stimare la massa totale di una galassia.

Tuttavia, quando si tratta di studiare la Via Lattea, ci sono ostacoli dovuti alla presenza di gas e polveri, che ostacolano la nostra visione delle stelle all'interno della galassia. Per superare questo problema, gli scienziati hanno utilizzato l’idrogeno neutro, che emette luce debole, per misurare la curva di rotazione. Sebbene non sia accurato quanto le misurazioni stellari, questo metodo ha fornito una stima approssimativa della massa della galassia.

Il nuovo studio ha utilizzato i dati della navicella spaziale Gaia, che contengono informazioni sulle posizioni e sui movimenti di miliardi di stelle. Analizzando questi dati, i ricercatori sono stati in grado di generare una curva di rotazione precisa per la Via Lattea. Hanno identificato quello che viene definito declino kepleriano, che indica la regione esterna della galassia dove le velocità stellari iniziano a diminuire in accordo con le leggi di Keplero. Queste informazioni hanno permesso al team di stabilire un limite superiore per la massa della Via Lattea.

Lo studio ha rivelato che l’adattamento migliore ai loro dati collocava la massa a circa 200 miliardi di masse solari, significativamente inferiore alle stime precedenti. Il limite superiore assoluto per la massa della Via Lattea è di 540 miliardi di masse solari, suggerendo che la massa della Galassia è circa la metà di quanto si pensasse in precedenza.

Questa scoperta indica anche che la Via Lattea contiene meno materia oscura di quanto si credesse in precedenza, considerando la quantità conosciuta di materia regolare nella galassia. La materia oscura è una forma misteriosa di materia che non interagisce con la luce e si ritiene costituisca una parte significativa della massa dell'universo.

In conclusione, questo studio fornisce nuove informazioni sulla massa della Via Lattea, dimostrando che è più piccola e contiene meno materia oscura di quanto stimato in precedenza. La misurazione accurata della massa di una galassia è un compito impegnativo, ma i progressi nella tecnologia e nell’analisi dei dati, come quelli impiegati in questo studio, continuano a far luce sui misteri del nostro universo.

Fonte:

– Universe Today (articolo originale)