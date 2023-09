Un evento misterioso ha spostato l'alone di materia oscura della nostra galassia, lo dimostra uno studio

Uno studio recente suggerisce che un’enorme massa di materia oscura invisibile ha causato una significativa distorsione nella forma della nostra galassia. Mentre inizialmente gli scienziati credevano che la Via Lattea fosse un disco piatto con due bracci a spirale, le misurazioni effettuate nel secolo scorso hanno rivelato una flessione inspiegabile. La deformazione avviene principalmente ai confini della galassia, dove alcune regioni si abbassano mentre altre si allargano verso l'alto, conferendole un aspetto di sombrero schiacciato.

Le simulazioni al computer condotte dai ricercatori potrebbero aver svelato la causa dietro questo fenomeno. Le simulazioni suggeriscono un evento misterioso che ha interrotto l’allineamento dell’alone invisibile di materia oscura della nostra galassia. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Astronomy il 14 settembre, dimostra prove convincenti che la nostra Galassia è avvolta in un alone inclinato di materia oscura.

La materia oscura è un tipo sfuggente di materia che costituisce circa l'85% della materia totale dell'universo. Sebbene non interagisca direttamente con la luce e rimanga invisibile, è possibile osservarne gli effetti gravitazionali. La materia oscura è responsabile dell’accelerazione delle stelle a velocità straordinarie mentre orbitano attorno ai centri galattici, distorcendo la luce stellare distante e modellando l’alone galattico della Via Lattea.

L'alone galattico si riferisce ad una vasta sfera di stelle che galleggiano come foglie su uno stagno di materia oscura, situato oltre i bracci a spirale della Via Lattea. Recenti indagini effettuate con la sonda Gaia dell'Agenzia spaziale europea hanno dimostrato che le stelle all'interno dell'alone galattico sono particolarmente disallineate.

Nel tentativo di comprendere le implicazioni di un alone stellare sbilanciato per l’alone di materia oscura, gli astronomi hanno utilizzato modelli computerizzati per ricreare una giovane galassia simile alla Via Lattea. Il modello includeva un alone di materia oscura inclinato di 25 gradi rispetto al disco. Dopo aver simulato la galassia per 5 miliardi di anni, i ricercatori hanno scoperto che il loro modello somigliava in larga misura alla nostra galassia.

La causa del disallineamento dell’alone di materia oscura non è ancora chiara. Tuttavia, le simulazioni condotte dai ricercatori suggeriscono che si tratta probabilmente del risultato di una massiccia collisione, che potrebbe coinvolgere un’altra galassia in collisione con la nostra. Questa collisione potrebbe aver causato un’inclinazione dell’alone di materia oscura fino a 50 gradi prima di scendere lentamente fino all’attuale elevazione di 20 gradi.

