La raccolta di campioni OSIRIS-REx della NASA supera le aspettative, rallentando il processo di cura

Il processo di selezione iniziale per la raccolta di campioni OSIRIS-REx della NASA dall’asteroide Bennu sta procedendo più lentamente del previsto, ma per una buona ragione. La quantità di materiale raccolto ha superato le aspettative, determinando un approccio metodico allo smontaggio della testa di TAGSAM, che contiene la maggior parte del materiale dell'asteroide.

Dopo l'evento di raccolta su Bennu tre anni fa, gli scienziati si aspettavano di trovare del materiale asteroidale nel contenitore fuori dalla testa di TAGSAM. Tuttavia, hanno scoperto un’abbondanza di particelle scure che ricoprivano l’interno del coperchio e della base del contenitore. Questa scoperta inaspettata ha fatto sì che il processo di curation richiedesse più tempo del previsto.

Il primo campione raccolto all'esterno della testa del TAGSAM, sul ponte dell'avionica, è attualmente in fase di analisi utilizzando varie tecniche. La microscopia elettronica a scansione, le misurazioni a infrarossi e la diffrazione dei raggi X vengono utilizzate per ottenere una migliore comprensione della composizione e delle proprietà del campione.

L'analisi SEM fornirà un'analisi chimica e morfologica, mentre le misurazioni all'infrarosso indicheranno la presenza di minerali idrati e particelle ricche di sostanza organica. La diffrazione dei raggi X identificherà i minerali presenti nel campione e fornirà un'indicazione delle loro proporzioni.

L’analisi rapida in corso offrirà dati preziosi ai ricercatori mentre si preparano ad analizzare le parti più grandi del campione in modo più dettagliato. Nelle prossime settimane, il team di curation prevede di spostare la testa del TAGSAM in un vano portaoggetti specializzato per lo smontaggio e per rivelare il campione sfuso.

Fonti: NASA, Lockheed Martin

NASA: Agenzia indipendente del governo federale degli Stati Uniti responsabile del programma spaziale civile e della ricerca aerospaziale. La sua missione è scoprire ed espandere la conoscenza a beneficio dell'umanità.

OSIRIS-REx: Un veicolo spaziale lanciato nel 2016 per studiare come si sono formati i pianeti, migliorare la nostra comprensione degli asteroidi vicini alla Terra e raccogliere un campione dall'asteroide Bennu.