Asteroide Bennu: la navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA si avvicina alla consegna del campione sulla Terra

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA è in viaggio di ritorno sulla Terra trasportando una raccolta di frammenti di asteroidi provenienti dall'asteroide Bennu. La navicella spaziale è stata lanciata nel 2016 e ha trascorso gli ultimi sette anni raccogliendo campioni dall’antico cumulo di macerie. Bennu ha una piccola possibilità di entrare in collisione con la Terra alla fine del 22° secolo, motivo per cui la NASA lo ha ritenuto un possibile rischio per la sicurezza e ha inviato OSIRIS-REx in questa missione. La navicella spaziale consegnerà i campioni al Dugway Proving Ground del Dipartimento della Difesa nello Utah il 24 settembre 2021.

Dante Lauretta, ricercatore principale della missione OSIRIS-REx, ha confermato che la navicella spaziale è in buona salute e pronta per la consegna del campione. Sono state condotte ampie sessioni di pratica per garantire la corretta gestione dei campioni una volta raggiunti la Terra. Le squadre di recupero hanno attraversato vari scenari, incluso il ritrovamento della capsula capovolta o in una pozza d'acqua. L'obiettivo è avere tutte le procedure scritte in script per garantire un recupero regolare e di successo.

La capsula contenente i campioni verrà prelevata da un elicottero e trasportata in una camera bianca appositamente creata all'interno dello Utah Test and Training Range. Da lì, sarà trasportato in aereo al Johnson Space Center della NASA a Houston, dove sarà sottoposto a ulteriori analisi.

L'esatta quantità di materiale asteroidale raccolto da OSIRIS-REx è incerta a causa di un errore di misurazione. Il team stima che la navicella spaziale abbia catturato tra 5.26 e 12.34 once (da 149 a 350 grammi) di Bennu, superando il requisito della missione di 60 grammi (2.1 once).

Dante Lauretta, coinvolto nel progetto OSIRIS-REx da 20 anni, ha espresso la sua eccitazione nel vedere finalmente i campioni. L'ha descritta come un'esperienza surreale e il culmine di anni di duro lavoro. L'analisi dei campioni fornirà preziose informazioni sui primi giorni della formazione del sistema solare e potrebbe potenzialmente rivelare indizi sull'origine della vita sulla Terra.

