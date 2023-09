La missione OSIRIS-REx della NASA porterà un campione di asteroide sulla Terra

La prima missione della NASA per la restituzione di campioni di asteroidi, OSIRIS-REx, atterrerà sulla Terra domenica mattina, 24 settembre. La piccola capsula contenente il prezioso campione di asteroide atterrerà allo Utah Test and Training Range vicino a Dugway, a seguito di un missione di successo che ha raccolto il campione dall'asteroide Bennu nell'ottobre 2020.

L'atterraggio dovrebbe avvenire pochi minuti prima delle 11:10 EDT e sarà trasmesso in diretta streaming sulla NASA Television, a partire dalle XNUMX:XNUMX EDT. La NASA fornirà anche una trasmissione in lingua spagnola su X (ex Twitter), Facebook e YouTube. La copertura continuerà finché il campione non raggiungerà una camera bianca vicino al sito di atterraggio.

OSIRIS-REx, una missione da 1 miliardo di dollari, è stata determinante nel catturare questo campione utilizzando la sua capsula di discesa. L'obiettivo principale della missione è studiare come si è formato e si è evoluto il sistema solare e riportare campioni consente agli scienziati di osservare più da vicino i primi giorni del nostro sistema solare.

Una volta recuperato il campione, le indagini sulla Terra proseguiranno nei prossimi anni. Nel frattempo, la navicella spaziale principale si imbarcherà in una nuova missione sotto il nome OSIRIS-APEX. Il suo obiettivo è studiare l’asteroide vicino alla Terra Apophis, il cui arrivo è previsto nel 2029.

Per fornire ulteriori informazioni e aggiornamenti, la NASA ha pianificato vari eventi legati alla missione OSIRIS-REx. Questi includono un aggiornamento sullo stato il 22 settembre, una conferenza stampa post-atterraggio il 24 settembre e una conferenza per la rivelazione del campione di asteroide l'11 ottobre.

La missione OSIRIS-REx segna un'importante pietra miliare nella nostra esplorazione dello spazio e contribuirà a una migliore comprensione delle origini e della storia del nostro sistema solare.

Fonte:

– NASA [collegamento]

– Space.com [collegamento]