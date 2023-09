OSIRIS-REx della NASA raccoglie il secondo campione di asteroide e arriva in Texas

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA ha raggiunto un traguardo significativo raccogliendo con successo un secondo campione dall'asteroide Bennu. La navicella spaziale ha recuperato una scorta di terra e ghiaia dalla superficie dell'asteroide nell'ottobre 2020. Quest'ultimo atterraggio è avvenuto domenica nel deserto dello Utah, entusiasmando i membri del team di missione e gli scienziati di tutto il mondo. Tuttavia, il campione di asteroide non rimase a lungo nello Utah; salì su un aereo e raggiunse la sua destinazione finale a Houston, in Texas.

Il Johnson Space Center (JSC) di Houston ha espresso il suo entusiasmo nell'accogliere OSIRIS-REx e il campione di asteroide. Il team JSC ora prevede di curare e preservare il campione. Le informazioni raccolte dall’asteroide potrebbero fornire preziose informazioni sulla formazione planetaria, sulle origini della vita e sul potenziale impatto degli asteroidi sulla Terra.

OSIRIS-REx, lanciato nel 2016, è arrivato sull'asteroide vicino alla Terra Bennu nel 2018. Dopo aver studiato attentamente Bennu per 22 mesi, la sonda ha catturato con successo un campione dalla superficie dell'asteroide, segnando la prima volta che la NASA ha raccolto pezzi di un asteroide in spazio. L'immersione nella superficie di Bennu ha rivelato una sorprendente spugnosità, poiché OSIRIS-REx è affondato in profondità nell'asteroide prima di indietreggiare in sicurezza.

Nel maggio 2021, la navicella spaziale ha iniziato il suo viaggio di ritorno sulla Terra e domenica ha rilasciato la sua capsula campione, che è scesa allo Utah Test and Training Range come previsto. La fase successiva riguarderà il trasporto del campione di Bennu in una struttura di cura di nuova costruzione presso JSC, gestita dalla divisione Astromaterials Research and Exploration Science.

Nei prossimi due anni, il team scientifico di OSIRIS-REx, composto da oltre 200 persone provenienti da 35 istituzioni in tutto il mondo, studierà il campione. Il team mira a raggiungere i principali obiettivi scientifici della missione, che includono la comprensione della formazione e dell’evoluzione del sistema solare e il ruolo degli asteroidi ricchi di carbonio come Bennu nel fornire gli elementi costitutivi della vita sulla Terra.

Circa il 25% del materiale Bennu, che si stima pesa circa 8.8 once (250 grammi), sarà disponibile per la ricerca del team scientifico. Inoltre, una parte sarà assegnata all’Agenzia spaziale canadese per il suo contributo alla missione, e anche la Japan Aerospace Exploration Agency riceverà una piccola percentuale del campione come parte della sua collaborazione con la NASA.

La maggior parte del campione Bennu, circa il 70%, rimarrà al JSC per studi futuri. Ciò consentirà agli scienziati delle generazioni future di utilizzare tecnologie ancora da inventare per rispondere a domande fondamentali sul sistema solare.

Con la raccolta di successo di un secondo campione di asteroide, OSIRIS-REx continua a contribuire alla nostra conoscenza dell’universo e ha il potenziale per svelare i misteri sulla formazione del nostro sistema solare e sulle origini della vita.

