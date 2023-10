OSIRIS-REx della NASA cattura le immagini del rilascio della capsula di ritorno in un momento storico

By

La sonda per asteroidi OSIRIS-REx della NASA ha fornito uno sguardo alla storia catturando le foto del rilascio della sua capsula di ritorno. L’agenzia spaziale ha rilasciato le immagini il 3 ottobre, mostrando il momento in cui la capsula di ritorno si è schierata da OSIRIS-REx e si è diretta verso la Terra. Le foto rivelano il sole nella parte superiore della cornice e una sottile “mezzaluna terrestre” sul bordo sinistro. Queste immagini sono state combinate in una GIF dal team della missione.

La capsula di ritorno, del peso di 110 chilogrammi, ha trascorso un breve periodo nello spazio prima di atterrare con successo nel deserto settentrionale dello Utah, come previsto. Atterrò sotto il paracadute circa quattro ore dopo essere stato gettato in mare. Ciò ha segnato il primo tentativo in assoluto della NASA di restituire campioni di asteroidi ed è stato considerato un risultato significativo.

La capsula conteneva materiali cruciali raccolti da OSIRIS-REx dall'asteroide vicino alla Terra Bennu nell'ottobre 2020. Lo sporco e la ghiaia raccolti dall'asteroide sono stati rapidamente trasportati al Johnson Space Center (JSC) a Houston. Presso JSC, il materiale extraterrestre viene attualmente elaborato, curato e archiviato.

Il team della missione stima che OSIRIS-REx abbia restituito circa 8.8 once (250 grammi) di materiale Bennu. Tuttavia, questa è solo una stima preliminare e l’importo esatto sarà annunciato durante un evento webcast l’11 ottobre. Si prevede che il campione diventerà una risorsa preziosa da studiare per gli scienziati nei prossimi decenni.

I ricercatori di tutto il mondo analizzeranno meticolosamente i frammenti di asteroidi per ottenere informazioni sugli albori del sistema solare. Indagheranno anche sul ruolo che le rocce spaziali ricche di carbonio, come Bennu, potrebbero aver avuto nel fornire gli elementi costitutivi della vita sulla Terra. Questi risultati contribuiranno a una comprensione più profonda delle origini della vita nell’universo.

Fonti: funzionari della NASA, NASA/Goddard/Università dell'Arizona/Lockheed Martin